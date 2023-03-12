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В Петербурге директора фирмы арестовали из-за махинаций при уборке снега

В Петербурге директора фирмы арестовали из-за махинаций при уборке снега - РИА Новости, 12.03.2023

В Петербурге директора фирмы арестовали из-за махинаций при уборке снега

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора фирмы Олега Старожукова по делу о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T19:49

2023-03-12T19:49

2023-03-12T19:49

происшествия

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора фирмы Олега Старожукова по делу о мошенничестве при выполнении работ по благоустройству территорий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Cеверной столицы. "Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Старожукову стражу по 9 мая", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что по версии следствия, 26 декабря 2020 года между местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное с коммерческой структурой был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территорий, в том числе по очистке от снега в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, на сумму более 20 миллионов рублей. Однако в нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, а коммерческой структуре неправомерно было перечислено более 20 миллионов рублей. Таким образом, был причинен ущерб бюджету Петербурга на эту сумму. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В рамках него и задержан гендиректор фирмы. Как добавили в пресс-службе судов, Старожуков также является депутатом шестого созыва второго муниципального округа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга "Муниципальный округ Гагаринское".

https://ria.ru/20230308/moshennichestvo-1856522231.html

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происшествия, жкх, санкт-петербург, россия