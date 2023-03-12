В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, воздушная тревога в этих регионах прозвучала в промежутке с 13.11 по 13.14 мск.
Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.