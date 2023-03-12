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Посол в Москве рассказал о значении визита Лаврова в Судан - РИА Новости, 12.03.2023
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10:28 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/sudan-1857310588.html
Посол в Москве рассказал о значении визита Лаврова в Судан
Посол в Москве рассказал о значении визита Лаврова в Судан - РИА Новости, 12.03.2023
Посол в Москве рассказал о значении визита Лаврова в Судан
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан подтвердил значимость налаженных механизмов работы и стал важным событием двусторонних отношений,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:28
2023-03-12T10:28
в мире
сергей лавров
судан
россия
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан подтвердил значимость налаженных механизмов работы и стал важным событием двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Наши отношения стабильно развивались с момента их установления в 1956 году, когда Судан получил свою независимость, и я верю, что сегодня они процветают. Важным событием в их истории стал текущий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Республику Судан: визит подтвердил важность уже налаженных механизмов работы", - сказал Сирраджа. Он добавил, что у двух стран есть политико-консультативный механизм, возглавляемый министрами иностранных дел, а также межгосударственная комиссия по торговле, экономике и промышленности. Последняя сессия комиссии проходила в Москве в 2022 году, многие из вопросов, обсуждаемых на ней, были проработаны к поездке Лаврова в Судан. "Поэтому Лавров во время своей поездки в нашу страну обсудил все эти вопросы с нашим министром иностранных дел и другими официальными лицами в Судане", - добавил глава дипмиссии. В середине февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые побывал с визитом в Хартуме: он провел переговоры с главой МИД Судана Али Ас-Садеком, председателем верховного совета генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом и его заместителем генерал-полковником Мухаммедом Дагло. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/vliyanie-1850848976.html
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в мире, сергей лавров, судан, россия
В мире, Сергей Лавров, Судан, Россия
Посол в Москве рассказал о значении визита Лаврова в Судан

Посол Сирраджа: визит Лаврова в Судан стал важным событием двусторонних отношений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Верховного (Суверенного) совета Судана генерал-полковник Абдельфаттах Бурхан во время встречи в Хартуме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Верховного (Суверенного) совета Судана генерал-полковник Абдельфаттах Бурхан во время встречи в Хартуме - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Верховного (Суверенного) совета Судана генерал-полковник Абдельфаттах Бурхан во время встречи в Хартуме. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Судан подтвердил значимость налаженных механизмов работы и стал важным событием двусторонних отношений, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Наши отношения стабильно развивались с момента их установления в 1956 году, когда Судан получил свою независимость, и я верю, что сегодня они процветают. Важным событием в их истории стал текущий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Республику Судан: визит подтвердил важность уже налаженных механизмов работы", - сказал Сирраджа.
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Он добавил, что у двух стран есть политико-консультативный механизм, возглавляемый министрами иностранных дел, а также межгосударственная комиссия по торговле, экономике и промышленности. Последняя сессия комиссии проходила в Москве в 2022 году, многие из вопросов, обсуждаемых на ней, были проработаны к поездке Лаврова в Судан.
"Поэтому Лавров во время своей поездки в нашу страну обсудил все эти вопросы с нашим министром иностранных дел и другими официальными лицами в Судане", - добавил глава дипмиссии.
В середине февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые побывал с визитом в Хартуме: он провел переговоры с главой МИД Судана Али Ас-Садеком, председателем верховного совета генерал-полковником Абдельфаттахом Бурханом и его заместителем генерал-полковником Мухаммедом Дагло.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
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