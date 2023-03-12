Рейтинг@Mail.ru
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:06 12.03.2023 (обновлено: 12:53 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/sudan-1857290584.html
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T05:06
2023-03-12T12:53
туризм
судан
россия
хартум (город)
аэрофлот
в мире
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857328617_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcc5a8530385fec0459872ddff4faf19.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение, в то время "Аэрофлот" летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение", - сказал Сирраджа. Он добавил, что это поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения. У СССР и Судана было прямое авиасообщение между столицами Москвой и Хартумом, оно было открыто во второй половине XX века. На сегодняшний день прямого авиасообщения между странами нет. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи &gt;&gt;
https://ria.ru/20230311/visa-1857267979.html
https://ria.ru/20230312/samolety-1857282265.html
судан
россия
хартум (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857328617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaee327c81fbcdf972ac71817d0aad5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
судан, россия, хартум (город), аэрофлот, в мире, новости - туризм
Туризм, Судан, Россия, Хартум (город), Аэрофлот, В мире, Новости - Туризм
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

Посол Судана Сирраджа: Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж
 Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
"Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение, в то время "Аэрофлот" летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение", - сказал Сирраджа.
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Электронные визы для иностранных туристов заработают в России до конца года
11 марта, 20:56
Он добавил, что это поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения.
«
"Но пока что этот вопрос с российской стороной мы еще не обсуждали", - заключил глава дипмиссии.
У СССР и Судана было прямое авиасообщение между столицами Москвой и Хартумом, оно было открыто во второй половине XX века. На сегодняшний день прямого авиасообщения между странами нет.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
Самолет Boeing 727 - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
WSJ: Саудовская Аравия планирует закупить крупную партию самолетов Boeing
Вчера, 00:39
 
ТуризмСуданРоссияХартум (город)АэрофлотВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала