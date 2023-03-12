https://ria.ru/20230312/sudan-1857290584.html

Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023

Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T05:06

2023-03-12T05:06

2023-03-12T12:53

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение, в то время "Аэрофлот" летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение", - сказал Сирраджа. Он добавил, что это поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения. У СССР и Судана было прямое авиасообщение между столицами Москвой и Хартумом, оно было открыто во второй половине XX века. На сегодняшний день прямого авиасообщения между странами нет. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>

https://ria.ru/20230311/visa-1857267979.html

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судан, россия, хартум (город), аэрофлот, в мире, новости - туризм