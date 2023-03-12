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Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.03.2023
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T05:06
2023-03-12T05:06
2023-03-12T12:53
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. "Во времена СССР у нас было открыто прямое авиасообщение, в то время "Аэрофлот" летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение", - сказал Сирраджа. Он добавил, что это поможет перемещению людей, торговле и позитивно повлияет на двусторонние отношения. У СССР и Судана было прямое авиасообщение между столицами Москвой и Хартумом, оно было открыто во второй половине XX века. На сегодняшний день прямого авиасообщения между странами нет. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджи >>
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судан, россия, хартум (город), аэрофлот, в мире, новости - туризм
Туризм, Судан, Россия, Хартум (город), Аэрофлот, В мире, Новости - Туризм
Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Посол Судана Сирраджа: Хартум хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией