https://ria.ru/20230312/siriya-1857321842.html

Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке

Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке - РИА Новости, 12.03.2023

Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке

Трое сирийских военных получили ранения в результате израильских ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в воскресенье утром, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:59

2023-03-12T11:59

2023-03-12T11:59

в мире

сирия

тартус (мухафаза)

хама (мухафаза)

израиль

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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Трое сирийских военных получили ранения в результате израильских ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в воскресенье утром, сообщило министерство обороны Сирии. Это уже вторая израильская ракетная атака на Сирию за неделю. В ночь на вторник министерство обороны Сирии заявило, что аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки. Рейсы были перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии. В пятницу в аэропорту Алеппо возобновилось авиасообщение.

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

сирия

тартус (мухафаза)

хама (мухафаза)

израиль

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, тартус (мухафаза), хама (мухафаза), израиль