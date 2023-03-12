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Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке - РИА Новости, 12.03.2023
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11:59 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/siriya-1857321842.html
Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке
Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке - РИА Новости, 12.03.2023
Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке
Трое сирийских военных получили ранения в результате израильских ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в воскресенье утром, сообщило министерство обороны... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:59
2023-03-12T11:59
в мире
сирия
тартус (мухафаза)
хама (мухафаза)
израиль
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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Трое сирийских военных получили ранения в результате израильских ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в воскресенье утром, сообщило министерство обороны Сирии. Это уже вторая израильская ракетная атака на Сирию за неделю. В ночь на вторник министерство обороны Сирии заявило, что аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки. Рейсы были перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии. В пятницу в аэропорту Алеппо возобновилось авиасообщение.
https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html
сирия
тартус (мухафаза)
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, тартус (мухафаза), хама (мухафаза), израиль
В мире, Сирия, Тартус (мухафаза), Хама (мухафаза), Израиль
Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке

Минобороны Сирии: трое военных пострадали при ударах Израиля по провинциям Тартус и Хама

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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КАИР, 12 мар - РИА Новости. Трое сирийских военных получили ранения в результате израильских ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в воскресенье утром, сообщило министерство обороны Сирии.
«
"Сегодня утром около 07.15 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны севера Ливана, нанеся удары по ряду позиций в провинциях Тартус и Хама. Средства нашей ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили часть из них. В результате агрессии трое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - заявило Минобороны Сирии.
Это уже вторая израильская ракетная атака на Сирию за неделю. В ночь на вторник министерство обороны Сирии заявило, что аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки. Рейсы были перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии. В пятницу в аэропорту Алеппо возобновилось авиасообщение.
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