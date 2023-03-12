Трое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке
Минобороны Сирии: трое военных пострадали при ударах Израиля по провинциям Тартус и Хама
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
КАИР, 12 мар - РИА Новости. Трое сирийских военных получили ранения в результате израильских ракетных ударов по провинциям Тартус и Хама в воскресенье утром, сообщило министерство обороны Сирии.
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"Сегодня утром около 07.15 израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет со стороны севера Ливана, нанеся удары по ряду позиций в провинциях Тартус и Хама. Средства нашей ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили часть из них. В результате агрессии трое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - заявило Минобороны Сирии.
Это уже вторая израильская ракетная атака на Сирию за неделю. В ночь на вторник министерство обороны Сирии заявило, что аэропорт Алеппо приостановил работу в результате израильской воздушной атаки. Рейсы были перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии. В пятницу в аэропорту Алеппо возобновилось авиасообщение.