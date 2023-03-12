https://ria.ru/20230312/samolety-1857363372.html
В России изменились правила размещения опознавательных знаков на самолеты
В России изменились правила размещения опознавательных знаков на самолеты - РИА Новости, 12.03.2023
В России изменились правила размещения опознавательных знаков на самолеты
Минтранс России приказал российским авиакомпаниям с сентября 2023 года размещать государственный и регистрационный опознавательные знаки на гражданские самолеты РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:45
2023-03-12T16:45
2023-03-12T16:45
россия
общество
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минтранс России приказал российским авиакомпаниям с сентября 2023 года размещать государственный и регистрационный опознавательные знаки на гражданские самолеты по-новым правилам, следует из документа на официальном портале правовых актов. Согласно документу, государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на крыло воздушного судна, боковые поверхности хвостовой части фюзеляжа или киль. Эти элементы должны быть на обеих сторонах фюзеляжа. Если места на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа не хватает, то знаки наносятся на боковые поверхности нижней части киля. Они должны располагаться на обеих боковых поверхностях киля. "Государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на левой половине нижней поверхности крыла", - говорится в приказе.Прежний документ предписывал размещать государственный опознавательный знак на правой половине нижней поверхности крыла самолета, регистрационный опознавательный знак - на левой половине нижней поверхности крыла. Предыдущий документ признан утратившим силу. "Настоящий (новый - ред.) приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года", - говорится в тексте. Государственный знак изображается в виде двух букв латинского алфавита RA, регистрационный - состоит из пяти арабских цифр и букв латинского алфавита.
https://ria.ru/20230209/aviatsiya-1850696480.html
https://ria.ru/20230124/aviakompanii-1847125919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Россия, Общество, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
В России изменились правила размещения опознавательных знаков на самолеты
Минтранс приказал с осени размещать опознавательные знаки на российские самолеты по-новому
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Минтранс России приказал российским авиакомпаниям с сентября 2023 года размещать государственный и регистрационный опознавательные знаки на гражданские самолеты по-новым правилам, следует из документа
на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на крыло воздушного судна, боковые поверхности хвостовой части фюзеляжа или киль. Эти элементы должны быть на обеих сторонах фюзеляжа. Если места на боковых поверхностях хвостовой части фюзеляжа не хватает, то знаки наносятся на боковые поверхности нижней части киля. Они должны располагаться на обеих боковых поверхностях киля.
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"Государственный и регистрационный опознавательные знаки должны наноситься на левой половине нижней поверхности крыла", - говорится в приказе.
Прежний документ предписывал размещать государственный опознавательный знак на правой половине нижней поверхности крыла самолета, регистрационный опознавательный знак - на левой половине нижней поверхности крыла.
Предыдущий документ признан утратившим силу. "Настоящий (новый - ред.) приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2029 года", - говорится в тексте.
Государственный знак изображается в виде двух букв латинского алфавита RA, регистрационный - состоит из пяти арабских цифр и букв латинского алфавита.
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