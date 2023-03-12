https://ria.ru/20230312/rossiya-1857303666.html
"Вы роете яму". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
"Вы роете яму". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России - РИА Новости, 12.03.2023
"Вы роете яму". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
Пользователи Twitter активно обсуждают публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз предпримет все усилия для уменьшения военного... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:22
2023-03-12T09:22
2023-03-12T13:32
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают публикацию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз предпримет все усилия для уменьшения военного потенциала России. "Мир путем переговоров был бы лучшей идеей", — написал один из комментаторов. "Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт?" — поинтересовался другой. "Разрушитель ЕС. Вы все продали США", — отметил третий. "Помогите государствам ЕС снова стать процветающими вместо того, чтобы тратить наши деньги на Украину и разжигать конфликт", — добавил еще один пользователь. "Санкции незаконны и также ненавистны большинству стран мира, как и то, что вы вооружаете Украину для разжигания регионального конфликта", — заявил пятый. "Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас", — заключил читатель. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230312/pravda-1857226093.html
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урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, россия, украина, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Украина, В мире
"Вы роете яму". В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
В Twitter раскритиковали слова главы ЕК фон дер Ляйен о военных способностях России
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Пользователи Twitter активно обсуждают публикацию
главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз предпримет все усилия для уменьшения военного потенциала России.
"Мир путем переговоров был бы лучшей идеей", — написал один из комментаторов.
США разучились говорить правду
"Как вы планируете это сделать, не расширяя конфликт?" — поинтересовался другой.
"Разрушитель ЕС. Вы все продали США", — отметил третий.
"Помогите государствам ЕС снова стать процветающими вместо того, чтобы тратить наши деньги на Украину и разжигать конфликт", — добавил еще один пользователь.
"Санкции незаконны и также ненавистны большинству стран мира, как и то, что вы вооружаете Украину для разжигания регионального конфликта", — заявил пятый.
"Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас", — заключил читатель.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС