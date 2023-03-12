https://ria.ru/20230312/ranenie-1857359239.html

В Приамурье пьяный студент ранил ножом двух девушек в общежитии

В Приамурье пьяный студент ранил ножом двух девушек в общежитии - РИА Новости, 12.03.2023

В Приамурье пьяный студент ранил ножом двух девушек в общежитии

Пьяный студент Амурского института железнодорожного транспорта в городе Свободный нанес ножевые ранения двум 17-летним девушкам, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:21

2023-03-12T16:21

2023-03-12T16:21

россия

свободный

амурская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар – РИА Новости. Пьяный студент Амурского института железнодорожного транспорта в городе Свободный нанес ножевые ранения двум 17-летним девушкам, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК России по Амурской области. По данным следствия, инцидент произошел около 8.00 по местному времени в общежитии по улице Ленина. Учащийся 2006 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом девушек. Как сообщает ряд российских телеграмм-каналов, юноша попросил что-нибудь к чаю и схватился за нож, когда ему предложили булочку. "Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета по Амурской области в отношении 16-летнего жителя города Шимановск возбуждено уголовное дело о хулиганстве", - говорится в сообщении. В результате девушки госпитализированы, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Одна из потерпевших в настоящее время отпущена домой. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле Свободненской городской прокуратуры.

https://ria.ru/20230310/napadenie-1857083556.html

россия

свободный

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, свободный, амурская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)