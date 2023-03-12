https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html

В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии

В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023

В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии

Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Приморье, энергетики устраняют аварию, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:58

2023-03-12T09:58

2023-03-12T10:48

происшествия

жкх

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Приморье, энергетики устраняют аварию, сообщает прокуратура региона. "Установлено, что в 12.43 (05.43 мск) 12 марта... произошла авария на участке высоковольтной линии "Давыдовка - Барабаш - Славянка". Без электричества остались более 30 тысяч абонентов. В настоящее время специалисты приступили к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении. Уточняется, что восстановление электроснабжения находится на контроле в прокуратуре района. Также надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства "при содержании объектов электроинфраструктуры и начислении платы за коммунальный ресурс". Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду.Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в понедельник, 13 марта, переводит студентов и сотрудников на удалённую работу из-за непогоды, сообщает вуз."Из-за неблагоприятных погодных условий завтра мы учимся и работаем в удаленном формате", - говорится в сообщении. В университете уточняют, что рейсы шаттлов ДВФУ по городским маршрутам приостановят, автобусы внутри кампуса будут ходить без изменений, но с учетом погоды.В воскресенье большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока - на улице Капитана Шефнера, посты ГИБДД выставлены на основных въездах в город. На дорогах работают 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.

https://ria.ru/20230312/vladivostok-1857294340.html

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приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, приморский край