https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html
В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023
В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Приморье, энергетики устраняют аварию, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:58
2023-03-12T09:58
2023-03-12T10:48
происшествия
жкх
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Приморье, энергетики устраняют аварию, сообщает прокуратура региона. "Установлено, что в 12.43 (05.43 мск) 12 марта... произошла авария на участке высоковольтной линии "Давыдовка - Барабаш - Славянка". Без электричества остались более 30 тысяч абонентов. В настоящее время специалисты приступили к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении. Уточняется, что восстановление электроснабжения находится на контроле в прокуратуре района. Также надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства "при содержании объектов электроинфраструктуры и начислении платы за коммунальный ресурс". Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду.Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в понедельник, 13 марта, переводит студентов и сотрудников на удалённую работу из-за непогоды, сообщает вуз."Из-за неблагоприятных погодных условий завтра мы учимся и работаем в удаленном формате", - говорится в сообщении. В университете уточняют, что рейсы шаттлов ДВФУ по городским маршрутам приостановят, автобусы внутри кампуса будут ходить без изменений, но с учетом погоды.В воскресенье большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока - на улице Капитана Шефнера, посты ГИБДД выставлены на основных въездах в город. На дорогах работают 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.
https://ria.ru/20230312/vladivostok-1857294340.html
https://ria.ru/20230312/dtp-1857301445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, приморский край
Происшествия, ЖКХ, Приморский край
В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
Более 30 тысяч абонентов в Приморье остались без света из-за аварии на высоковольтной ЛЭП
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости.
Более 30 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Приморье, энергетики устраняют аварию, сообщает
прокуратура региона.
"Установлено, что в 12.43 (05.43 мск) 12 марта... произошла авария на участке высоковольтной линии "Давыдовка - Барабаш - Славянка". Без электричества остались более 30 тысяч абонентов. В настоящее время специалисты приступили к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что восстановление электроснабжения находится на контроле в прокуратуре района. Также надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства "при содержании объектов электроинфраструктуры и начислении платы за коммунальный ресурс".
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Сообщалось, что 12-13 марта в Приморье пройдет сильный мокрый снег, прогнозируется ветер с порывами до 27 метров в секунду.
Мэр Владивостока призвал перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в понедельник, 13 марта, переводит студентов и сотрудников на удалённую работу из-за непогоды, сообщает вуз.
"Из-за неблагоприятных погодных условий завтра мы учимся и работаем в удаленном формате", - говорится в сообщении. В университете уточняют, что рейсы шаттлов ДВФУ по городским маршрутам приостановят, автобусы внутри кампуса будут ходить без изменений, но с учетом погоды.
В воскресенье большегрузам запретили въезд во Владивосток из-за снегопада, также закрыли движение для всех видов транспорта на одном из самых крутых спусков Владивостока - на улице Капитана Шефнера, посты ГИБДД выставлены на основных въездах в город. На дорогах работают 154 спецмашины муниципального предприятия "Содержание городских территорий". Власти Владивостока сообщили об отмене занятий в младших классах школ 13 марта из-за снегопада, для старшеклассников и в детских садах города объявили свободное посещение. Мэр Владивостока Константин Шестаков призвал руководителей предприятий перевести сотрудников на удаленный режим работы 13 марта.
Во Владивостоке автобус столкнулся с иномаркой, есть пострадавшие