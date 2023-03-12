https://ria.ru/20230312/pricheska-1857293224.html

На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности

На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности - РИА Новости, 12.03.2023

На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности

Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер достоин звания "политик с самой ужасной прической", считает обозреватель издания Politico Пол Дэллисон. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T06:20

2023-03-12T06:20

2023-03-12T11:18

в мире

великобритания

эстония

борис джонсон

дональд трамп

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149242/55/1492425552_0:362:4256:2756_1920x0_80_0_0_dcb59dd7c7f65907f110513890079d89.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер достоин звания "политик с самой ужасной прической", считает обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.Журналист не без юмора вспомнил нелепость причесок экс-президента США Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта, заявив, что им "придется отойти в сторонку" по сравнению с эстонским парламентарием."Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков. На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE", — с иронией отметил автор.Также он в шутку отметил, что политик не смог определиться с выбором прически, поэтому "попросил сделать их все".На прошлой неделе представитель Консервативной народной партии Эстонии EKRE Рейн Эплер в результате выборов занял место в национальном парламенте.

https://ria.ru/20180104/1512135429.html

великобритания

эстония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, эстония, борис джонсон, дональд трамп, сша