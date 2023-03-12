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На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности - РИА Новости, 12.03.2023
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06:20 12.03.2023 (обновлено: 11:18 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/pricheska-1857293224.html
На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности
На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности - РИА Новости, 12.03.2023
На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности
Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер достоин звания "политик с самой ужасной прической", считает обозреватель издания Politico Пол Дэллисон. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T06:20
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эстония
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер достоин звания "политик с самой ужасной прической", считает обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.Журналист не без юмора вспомнил нелепость причесок экс-президента США Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта, заявив, что им "придется отойти в сторонку" по сравнению с эстонским парламентарием."Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков. На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE", — с иронией отметил автор.Также он в шутку отметил, что политик не смог определиться с выбором прически, поэтому "попросил сделать их все".На прошлой неделе представитель Консервативной народной партии Эстонии EKRE Рейн Эплер в результате выборов занял место в национальном парламенте.
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в мире, великобритания, эстония, борис джонсон, дональд трамп, сша
В мире, Великобритания, Эстония, Борис Джонсон, Дональд Трамп, США
На Западе эстонского политика удостоили "звания" из-за детали во внешности

Politico назвало эстонского депутата Рейна Эплера политиком с самой ужасной прической

© Fotolia / nagaetsПарикмахерская
Парикмахерская - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Fotolia / nagaets
Парикмахерская. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер достоин звания "политик с самой ужасной прической", считает обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.
Журналист не без юмора вспомнил нелепость причесок экс-президента США Дональда Трампа, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта, заявив, что им "придется отойти в сторонку" по сравнению с эстонским парламентарием.
© Фото с официальной страницы Рейна Эплера в социальной сетиЭстонский депутат Рейн Эплер
Эстонский депутат Рейн Эплер
© Фото с официальной страницы Рейна Эплера в социальной сети
Эстонский депутат Рейн Эплер. Архивное фото
"Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков. На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE", — с иронией отметил автор.
Также он в шутку отметил, что политик не смог определиться с выбором прически, поэтому "попросил сделать их все".
На прошлой неделе представитель Консервативной народной партии Эстонии EKRE Рейн Эплер в результате выборов занял место в национальном парламенте.
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