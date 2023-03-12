https://ria.ru/20230312/prepyatstvie-1857290777.html

Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС

Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС - РИА Новости, 12.03.2023

Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС

Внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу, заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T05:17

2023-03-12T05:17

2023-03-12T10:08

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польша

венгрия

урсула фон дер ляйен

европарламент

евросоюз

мартин шульц

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу, заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel.Он также добавил, что многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС, однако так и не добились своей цели по разным причинам. По словам Шульца, в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза, однако из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внести некоторые изменения в союзные договоры и отказаться от принципа единогласия при голосовании по ключевым вопросам. По ее мнению, это правило "больше не имеет смысла". Канцлер Германии Шольц, в свою очередь, высказался в пользу принятия в ЕС Украины и также подчеркнул, что для ускорения процесса необходимо наложить вето на правило единогласия.

https://ria.ru/20230219/borrel-1852992266.html

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854823757.html

украина

польша

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в мире, украина, польша, венгрия, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, мартин шульц, еврокомиссия