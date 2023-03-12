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Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС - РИА Новости, 12.03.2023
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05:17 12.03.2023 (обновлено: 10:08 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/prepyatstvie-1857290777.html
Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС
Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС - РИА Новости, 12.03.2023
Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС
Внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу, заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T05:17
2023-03-12T10:08
в мире
украина
польша
венгрия
урсула фон дер ляйен
европарламент
евросоюз
мартин шульц
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу, заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel.Он также добавил, что многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС, однако так и не добились своей цели по разным причинам. По словам Шульца, в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза, однако из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внести некоторые изменения в союзные договоры и отказаться от принципа единогласия при голосовании по ключевым вопросам. По ее мнению, это правило "больше не имеет смысла". Канцлер Германии Шольц, в свою очередь, высказался в пользу принятия в ЕС Украины и также подчеркнул, что для ускорения процесса необходимо наложить вето на правило единогласия.
https://ria.ru/20230219/borrel-1852992266.html
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в мире, украина, польша, венгрия, урсула фон дер ляйен, европарламент, евросоюз, мартин шульц, еврокомиссия
В мире, Украина, Польша, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Евросоюз, Мартин Шульц, Еврокомиссия
Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС

Экс-глава ЕП Шульц: позиции Польши и Венгрии мешают Украине стать членом Евросоюза

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу, заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel.
«

"Я скептически отношусь к ускоренному присоединению (Украины к ЕС. — Прим. ред.). Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе. <...> Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако по политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро", — высказался Шульц.

Он также добавил, что многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС, однако так и не добились своей цели по разным причинам.
По словам Шульца, в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза, однако из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным.
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