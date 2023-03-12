Бывший глава Европарламента рассказал, что мешает Украине вступить в ЕС
Экс-глава ЕП Шульц: позиции Польши и Венгрии мешают Украине стать членом Евросоюза
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Внешняя политика Польши и Венгрии препятствует присоединению Украины к Евросоюзу, заявил бывший глава Европарламента Мартин Шульц в интервью Spiegel.
«
"Я скептически отношусь к ускоренному присоединению (Украины к ЕС. — Прим. ред.). Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе. <...> Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако по политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро", — высказался Шульц.
Он также добавил, что многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС, однако так и не добились своей цели по разным причинам.
По словам Шульца, в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза, однако из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внести некоторые изменения в союзные договоры и отказаться от принципа единогласия при голосовании по ключевым вопросам. По ее мнению, это правило "больше не имеет смысла". Канцлер Германии Шольц, в свою очередь, высказался в пользу принятия в ЕС Украины и также подчеркнул, что для ускорения процесса необходимо наложить вето на правило единогласия.