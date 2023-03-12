https://ria.ru/20230312/oskara-1857282908.html

Лучшие фильмы года по версии "Оскара" назовут в воскресенье

Лучшие фильмы года по версии "Оскара" назовут в воскресенье - РИА Новости, 12.03.2023

Лучшие фильмы года по версии "Оскара" назовут в воскресенье

Лучшие фильмы года по версии Киноакадемии США назовут в воскресенье, в числе номинантов на "Оскар" – картина якутских режиссеров "Выход" о жизни чукотских... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:48

2023-03-12T00:48

2023-03-12T00:52

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Лучшие фильмы года по версии Киноакадемии США назовут в воскресенье, в числе номинантов на "Оскар" – картина якутских режиссеров "Выход" о жизни чукотских моржей. 95-я церемония вручения награды пройдет на сцене Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ни красного ковра, ни кровопролития Ведущим церемонии третий раз в карьере станет Джимми Киммел. Организаторы премии вернулись к практике одного ведущего после нескольких церемоний, состоявшихся без ведущего, и неудачной попытки предоставить сцену сразу трем ведущим в прошлом году. Шутить известный комик начал еще до начала церемонии, повод ему дали организаторы, решившие впервые с 1961 года провести церемонию без красной ковровой дорожки. Ковер, на котором звезды любят позировать перед камерами, останется, но в этом году он будет не привычно красным, а цвета шампанского, светло-бежевым. "Это говорит о том, что мы не ждем кровопролития", - прокомментировал нововведение Киммел, апеллируя к произошедшему на "Оскаре" в прошлом году скандалу, когда актер Уилл Смит за неудачную шутку ударил по лицу своего коллегу по цеху Криса Рока. Второй год подряд отказ выступить на церемонии "Оскара" получил Владимир Зеленский. О мотивах отказа организаторы не распространялись. Лучшие из лучших В борьбе за главную награду премии – звание "Лучший фильма года" – будут традиционно бороться десять картин. В их числе явный фаворит сезона "Всё везде и сразу" режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниэела Шайнерта, "Аватар: путь воды" Джеймса Кэмерона, "Фабельманы" Стивена Спилберга, "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Элвис" База Лурмана, "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера, "Тар" Тодда Филда, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Говорят женщины" Сары Полли и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински. Участие в конкурсе последней картины ранее вызвало недовольство базирующегося в Канаде "Всемирного конгресса украинцев" (организация признана в России нежелательной), который призывал киноакадемию отказать фильму с Томом Крузом в главной роли в номинации из-за якобы причастности российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева к финансированию картины. Просьба осталась неудовлетворенной. За режиссерский "Оскар" в этом году в отличие от предыдущих лет будут бороться только мужчины. Несмотря на то, что за год на экраны вышли немало "женских" картин, номинацию получили Стивен Спилберг, Мартин Макдона, дуэт Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, известный как Дэниелс, Тодд Филд и Рубен Эстлунд. За статуэтку "золотого рыцаря" в категории "Лучшая мужская роль" сразятся Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Брендан Фрейзер ("Кит"), Пол Мескал ("Солнце мое") и Билл Найи ("Жить"). В категории "Лучшая женская роль" представлены Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар" о дирижере Лидии Тар, Мишель Уильямс ("Фабельманы"), Мишель Йео ("Всё везде и сразу") - ее считают наиболее вероятной победительницей конкурса, Андреа Райзборо ("Лесли") и исполнительница роли Мэрилин Монро в картине "Блондинка" Ана де Армас, ставшая первой уроженкой Кубы, номинированной на "Оскар" в этой категории. В категорию "Лучший иностранный фильм" были отобраны немецкая лента "На западном фронте без перемен", фильм аргентинского режиссера Сантьяго Митре "Аргентина, 1985", бельгийская картина "Близко", фильм польского режиссера "Иа" и ирландская картина "Тихоня". Россия представлена на конкурсе в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" работой якутских режиссеров - брата и сестры Максима и Евгении Арбугаевых "Выход". Картину, рассказывающую о морском биологе Максиме Чакилеве, который наблюдает за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море, сняли в чукотском поселке Энурмино. В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" номинирована обладатель премии BAFTA картина канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный", получившая "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля "Вся красота и кровопролитие", фильм "Дом из щепок" датского режиссера Саймона Леренга Уилмонта, а также картины "Все, что дышит" и "Вулкан любви". "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" разыграют "Пиноккио Гильермо дель Торо", "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах 2: Последнее желание", "Морской монстр" и "Я краснею". Церемония будет транслироваться в прямом эфире. В последние годы ее телеаудитория стремительно сокращается, от некогда десятков миллионов зрителей остается не более 9 миллионов. Причин тому множество, но очевидно, что в эпоху стремительного развития технологий затянувшийся на три часа телеконцерт не способен заинтересовать зрителей, если, кончено, в нем не произойдет сочного скандала, подобного драке. "95-й "Оскар" можно будет считать успешным, если никто не пострадает, поэтому я думаю, планка установлена довольно низко. Спасибо за это Уиллу (Смиту - ред.)", - с такой заявкой на успех выступил накануне вручения награды ее ведущий Джимми Киммел.

https://ria.ru/20230311/aktrisy-1857063334.html

https://ria.ru/20230304/kino-1855656097.html

https://ria.ru/20230228/monroe-1854932476.html

https://ria.ru/20230223/kino-1853366432.html

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