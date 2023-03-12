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Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
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08:33 12.03.2023 (обновлено: 09:24 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/oborona-1857299990.html
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении украинские силовики переходят в оборону, укрепляют позиции и занимаются охраной захваченнной территории, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:33
2023-03-12T09:24
луганская народная республика
андрей марочко
киев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. На Краснолиманском направлении украинские силовики переходят в оборону, укрепляют позиции и занимаются охраной захваченнной территории, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.По словам Марочко, украинские войска активно проводят фортификационные работы в районах сел Терны, Заречное и Ямполь.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Краснолиманском направлении по несколько десятков бойцов. Так, за предыдущие сутки войска группировки "Центр" нанесли поражение украинским подразделениям под Невским и Червоной Дибровой. Там уничтожены порядка 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".
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луганская народная республика, андрей марочко, киев, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Киев, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении

Военный эксперт Марочко: Киев переходит в глухую оборону на Краснолиманском направлении

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинский военный в окопе на линии соприкосновения
Украинский военный в окопе на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. На Краснолиманском направлении украинские силовики переходят в оборону, укрепляют позиции и занимаются охраной захваченнной территории, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«
"Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредотачивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций", — сказал он.
По словам Марочко, украинские войска активно проводят фортификационные работы в районах сел Терны, Заречное и Ямполь.
Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Краснолиманском направлении по несколько десятков бойцов. Так, за предыдущие сутки войска группировки "Центр" нанесли поражение украинским подразделениям под Невским и Червоной Дибровой. Там уничтожены порядка 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".
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