https://ria.ru/20230312/oborona-1857299990.html
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.03.2023
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении украинские силовики переходят в оборону, укрепляют позиции и занимаются охраной захваченнной территории, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:33
2023-03-12T08:33
2023-03-12T09:24
луганская народная республика
андрей марочко
киев
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. На Краснолиманском направлении украинские силовики переходят в оборону, укрепляют позиции и занимаются охраной захваченнной территории, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.По словам Марочко, украинские войска активно проводят фортификационные работы в районах сел Терны, Заречное и Ямполь.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Краснолиманском направлении по несколько десятков бойцов. Так, за предыдущие сутки войска группировки "Центр" нанесли поражение украинским подразделениям под Невским и Червоной Дибровой. Там уничтожены порядка 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".
https://ria.ru/20230312/rotatsiya-1857296548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, киев, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Киев, Вооруженные силы Украины
Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении
Военный эксперт Марочко: Киев переходит в глухую оборону на Краснолиманском направлении