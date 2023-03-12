https://ria.ru/20230312/oborona-1857299990.html

Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении

Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 12.03.2023

Марочко заявил о глухой обороне ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении украинские силовики переходят в оборону, укрепляют позиции и занимаются охраной захваченнной территории, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:33

2023-03-12T08:33

2023-03-12T09:24

луганская народная республика

андрей марочко

киев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. На Краснолиманском направлении украинские силовики переходят в оборону, укрепляют позиции и занимаются охраной захваченнной территории, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.По словам Марочко, украинские войска активно проводят фортификационные работы в районах сел Терны, Заречное и Ямполь.Согласно сводкам Минобороны, ВСУ ежедневно теряют на Краснолиманском направлении по несколько десятков бойцов. Так, за предыдущие сутки войска группировки "Центр" нанесли поражение украинским подразделениям под Невским и Червоной Дибровой. Там уничтожены порядка 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://ria.ru/20230312/rotatsiya-1857296548.html

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киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

луганская народная республика, андрей марочко, киев, вооруженные силы украины