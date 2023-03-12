https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html
Предвидеть бедствие. В России научились точно прогнозировать наводнения
Предвидеть бедствие. В России научились точно прогнозировать наводнения - РИА Новости, 12.03.2023
Предвидеть бедствие. В России научились точно прогнозировать наводнения
Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали предиктивную модель, которая поможет точно спрогнозировать области РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T09:00
2023-03-12T09:00
2023-03-12T13:52
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали предиктивную модель, которая поможет точно спрогнозировать области и масштабы наводнений и определить оптимальные меры по сокращению ущерба от них.В вузе отметили, что среднегодовой ущерб от наводнений за 2012–2017 годы оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. В первую очередь речь идет о крупных разливах таких рек, как Волга, Амур, Дон и озера Байкал. При этом существующие прогностические системы учитывают не все факторы, необходимые для точных расчетов.Модель прогнозирования критического поднятия уровня воды и ущерба от паводков, представленная специалистами МИИГАиК, создана на базе комплексных данных о подтоплениях в России за последние 15 лет.Уже сейчас модель позволяет создавать 3D-карты с отображением вероятностей тех или иных разрушений от наводнений в процентном соотношении, продолжил он. Она также дает возможность оценивать экономический ущерб, но ее основная цель — заблаговременно создавать оптимальные рекомендации по превентивным мерам безопасности в зоне вероятных рисков.К примеру, в некоторых городах достаточно будет трансформировать водоотвод. А в случае таких отдаленных и труднодоступных территорий, как Камчатка, единственная возможная мера — эвакуация жителей перед наводнением.Специалисты уверены, что при использовании прогностической модели можно предвидеть такие стихийные бедствия, как потопы на юге России в 2021 году, и лучше подготовить к ним инфраструктуру.Пока что ученые вуза составили подробную 3D-карту сезонных подтоплений для столицы Коми города Сыктывкара, а в ближайшем будущем планируют выполнить аналитические прогнозы для всех регионов с опасностью критического поднятия вод.
https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html
https://ria.ru/20221214/miigaik-1838386346.html
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московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), технологии, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, москва
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Технологии, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Москва, Наука
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали
предиктивную модель, которая поможет точно спрогнозировать области и масштабы наводнений и определить оптимальные меры по сокращению ущерба от них.
В вузе отметили, что среднегодовой ущерб от наводнений за 2012–2017 годы оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. В первую очередь речь идет о крупных разливах таких рек, как Волга, Амур, Дон и озера Байкал. При этом существующие прогностические системы учитывают не все факторы, необходимые для точных расчетов.
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Модель прогнозирования критического поднятия уровня воды и ущерба от паводков, представленная специалистами МИИГАиК, создана на базе комплексных данных о подтоплениях в России за последние 15 лет.
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"С помощью нашей математической модели можно рассчитать зону, подверженную затоплениям, с точностью до конкретной постройки — в безопасности она или нет. Алгоритм позволяет определить возможную степень повреждения инфраструктуры и угрозы населению при наводнении", — рассказал заведующий лабораторией городских технологий и пространственного развития вуза Алексей Курлов.
Уже сейчас модель позволяет создавать 3D-карты с отображением вероятностей тех или иных разрушений от наводнений в процентном соотношении, продолжил он. Она также дает возможность оценивать экономический ущерб, но ее основная цель — заблаговременно создавать оптимальные рекомендации по превентивным мерам безопасности в зоне вероятных рисков.
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К примеру, в некоторых городах достаточно будет трансформировать водоотвод. А в случае таких отдаленных и труднодоступных территорий, как Камчатка, единственная возможная мера — эвакуация жителей перед наводнением.
«
"В 2021 году суммарный ущерб от наводнений в России, по данным МЧС, составил более восьми миллиардов рублей, пострадало около 21 тысячи человек. Новая система моделирования поможет избежать жертв и снизить экономические потери, так как способна подробно прогнозировать затопление территорий и в ближайшем будущем сможет подбирать нужные упреждающие меры", — считает ректор МИИГАиК Надежда Камынина.
Специалисты уверены, что при использовании прогностической модели можно предвидеть такие стихийные бедствия, как потопы на юге России в 2021 году, и лучше подготовить к ним инфраструктуру.
Пока что ученые вуза составили подробную 3D-карту сезонных подтоплений для столицы Коми города Сыктывкара, а в ближайшем будущем планируют выполнить аналитические прогнозы для всех регионов с опасностью критического поднятия вод.
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