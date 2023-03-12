https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html

Предвидеть бедствие. В России научились точно прогнозировать наводнения

Предвидеть бедствие. В России научились точно прогнозировать наводнения - РИА Новости, 12.03.2023

Предвидеть бедствие. В России научились точно прогнозировать наводнения

Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали предиктивную модель, которая поможет точно спрогнозировать области РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T09:00

2023-03-12T09:00

2023-03-12T13:52

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

технологии

наука

университетская наука

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москва

наука

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали предиктивную модель, которая поможет точно спрогнозировать области и масштабы наводнений и определить оптимальные меры по сокращению ущерба от них.В вузе отметили, что среднегодовой ущерб от наводнений за 2012–2017 годы оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. В первую очередь речь идет о крупных разливах таких рек, как Волга, Амур, Дон и озера Байкал. При этом существующие прогностические системы учитывают не все факторы, необходимые для точных расчетов.Модель прогнозирования критического поднятия уровня воды и ущерба от паводков, представленная специалистами МИИГАиК, создана на базе комплексных данных о подтоплениях в России за последние 15 лет.Уже сейчас модель позволяет создавать 3D-карты с отображением вероятностей тех или иных разрушений от наводнений в процентном соотношении, продолжил он. Она также дает возможность оценивать экономический ущерб, но ее основная цель — заблаговременно создавать оптимальные рекомендации по превентивным мерам безопасности в зоне вероятных рисков.К примеру, в некоторых городах достаточно будет трансформировать водоотвод. А в случае таких отдаленных и труднодоступных территорий, как Камчатка, единственная возможная мера — эвакуация жителей перед наводнением.Специалисты уверены, что при использовании прогностической модели можно предвидеть такие стихийные бедствия, как потопы на юге России в 2021 году, и лучше подготовить к ним инфраструктуру.Пока что ученые вуза составили подробную 3D-карту сезонных подтоплений для столицы Коми города Сыктывкара, а в ближайшем будущем планируют выполнить аналитические прогнозы для всех регионов с опасностью критического поднятия вод.

https://ria.ru/20230208/nauka-1850346030.html

https://ria.ru/20221214/miigaik-1838386346.html

https://ria.ru/20220914/miigaik-1813745880.html

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московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), технологии, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, москва