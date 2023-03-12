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Сын Ратко Младича заявил, что генерал встретил свой день рождения в тюрьме - РИА Новости, 12.03.2023
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16:04 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/mladich-1857356929.html
Сын Ратко Младича заявил, что генерал встретил свой день рождения в тюрьме
Сын Ратко Младича заявил, что генерал встретил свой день рождения в тюрьме - РИА Новости, 12.03.2023
Сын Ратко Младича заявил, что генерал встретил свой день рождения в тюрьме
Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич встречает свой 81-й день рождения в тюрьме в Гааге, его здоровье серьезно ослаблено, заключенного на... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:04
2023-03-12T16:04
в мире
сребреница
республика сербская
ратко младич
дарко младич
международный трибунал по бывшей югославии
оон
гаага
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БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич встречает свой 81-й день рождения в тюрьме в Гааге, его здоровье серьезно ослаблено, заключенного на пожизненный срок генерала навещает супруга Босилька Младич, сообщил РИА Новости его сын Дарко Младич. Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ) в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом. Супруга генерала Босилька Младич прибыла в Нидерланды, чтобы навестить мужа в тюрьме ООН в районе Схевенинген, где он уже в 12-й раз встретил день рождения. Семья отправила ему в подарок наручные часы и книги. "Мама посещает его в этот день рождения. Я был там с одним из своих детей две недели назад, в преддверии дня рождения. Что касается здоровья, он очень слаб, двигается с трудом, состояние здоровья ухудшается по сравнению с тем, что было осенью 2022 года... Он очень слаб и нуждается в постоянной помощи. Все проблемы со здоровьем, которые были ранее, есть и сейчас. Ситуация очень серьезная", - сказал Дарко Младич. Что касается ревизии апелляционного вердикта, добавил он, работа над этим идет, но в ближайшее время не ожидаются значимые перемены. Адвокатам разрешили еженедельно общаться с ним, в основном по телефону, отметил сын генерала. Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства. Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
https://ria.ru/20220910/mladich-1815826710.html
https://ria.ru/20220723/serbiya-1804474442.html
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в мире, сребреница, республика сербская, ратко младич, дарко младич, международный трибунал по бывшей югославии, оон, гаага
В мире, Сребреница, Республика Сербская, Ратко Младич, Дарко Младич, Международный трибунал по бывшей Югославии, ООН, Гаага
Сын Ратко Младича заявил, что генерал встретил свой день рождения в тюрьме

Сербский генерал Младич встретил свой 81-й день рождения в тюрьме, его здоровье ослаблено

© AP Photo / Peter DejongСербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 12 мар - РИА Новости. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич встречает свой 81-й день рождения в тюрьме в Гааге, его здоровье серьезно ослаблено, заключенного на пожизненный срок генерала навещает супруга Босилька Младич, сообщил РИА Новости его сын Дарко Младич.
Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины (БиГ) в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом.
Председатель Общественного комитета в защиту генерала Ратко Младича Сербии и Республики Сербской Дарко Младич - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
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Супруга генерала Босилька Младич прибыла в Нидерланды, чтобы навестить мужа в тюрьме ООН в районе Схевенинген, где он уже в 12-й раз встретил день рождения. Семья отправила ему в подарок наручные часы и книги.
"Мама посещает его в этот день рождения. Я был там с одним из своих детей две недели назад, в преддверии дня рождения. Что касается здоровья, он очень слаб, двигается с трудом, состояние здоровья ухудшается по сравнению с тем, что было осенью 2022 года... Он очень слаб и нуждается в постоянной помощи. Все проблемы со здоровьем, которые были ранее, есть и сейчас. Ситуация очень серьезная", - сказал Дарко Младич.
Что касается ревизии апелляционного вердикта, добавил он, работа над этим идет, но в ближайшее время не ожидаются значимые перемены. Адвокатам разрешили еженедельно общаться с ним, в основном по телефону, отметил сын генерала.
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Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства. Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
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В миреСребреницаРеспублика СербскаяРатко МладичДарко МладичМеждународный трибунал по бывшей ЮгославииООНГаага
 
 
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