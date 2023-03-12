Рейтинг@Mail.ru
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/lugansk-1857331388.html
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии
Часть Луганска и ряд сел Славяносербского района ЛНР остались без водоснабжения в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:01
2023-03-12T13:01
происшествия
луганск
славяносербский район
луганская народная республика
лугансквода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60b234a7ee9127182700d194f6b0436.jpg
ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Часть Луганска и ряд сел Славяносербского района ЛНР остались без водоснабжения в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода". "В связи с аварией на Петровском магистральном водоводе с 08:00 12 марта прекращена подача воды в села Славяносербского района: Обозное, Веселая Гора, Приветное, Металлист, сокращена подача воды в Луганск на 20%", - говорится в сообщении. В "Луганскводе" заявили, что бригады выехали на места производства работ. Ориентировочно до 18.00 без воды в Луганске останутся 18 кварталов города и более 20 улиц.
https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html
луганск
славяносербский район
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835358143_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f56fed249ea7ec54a4885cafad8bec7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганск, славяносербский район, луганская народная республика, лугансквода
Происшествия, Луганск, Славяносербский район, Луганская Народная Республика, Лугансквода
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии

"Лугансквода": часть Луганска и несколько сел ЛНР остались без водоснабжения из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отключение воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Часть Луганска и ряд сел Славяносербского района ЛНР остались без водоснабжения в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода".
"В связи с аварией на Петровском магистральном водоводе с 08:00 12 марта прекращена подача воды в села Славяносербского района: Обозное, Веселая Гора, Приветное, Металлист, сокращена подача воды в Луганск на 20%", - говорится в сообщении.
В "Луганскводе" заявили, что бригады выехали на места производства работ. Ориентировочно до 18.00 без воды в Луганске останутся 18 кварталов города и более 20 улиц.
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Приморье более 30 тысяч абонентов остались без света из-за аварии
Вчера, 09:58
 
ПроисшествияЛуганскСлавяносербский районЛуганская Народная РеспубликаЛугансквода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала