https://ria.ru/20230312/lugansk-1857331388.html

Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии

Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023

Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии

Часть Луганска и ряд сел Славяносербского района ЛНР остались без водоснабжения в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T13:01

2023-03-12T13:01

2023-03-12T13:01

происшествия

луганск

славяносербский район

луганская народная республика

лугансквода

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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Часть Луганска и ряд сел Славяносербского района ЛНР остались без водоснабжения в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода". "В связи с аварией на Петровском магистральном водоводе с 08:00 12 марта прекращена подача воды в села Славяносербского района: Обозное, Веселая Гора, Приветное, Металлист, сокращена подача воды в Луганск на 20%", - говорится в сообщении. В "Луганскводе" заявили, что бригады выехали на места производства работ. Ориентировочно до 18.00 без воды в Луганске останутся 18 кварталов города и более 20 улиц.

https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html

луганск

славяносербский район

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганск, славяносербский район, луганская народная республика, лугансквода