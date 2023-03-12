https://ria.ru/20230312/lugansk-1857331388.html
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 12.03.2023
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии
Часть Луганска и ряд сел Славяносербского района ЛНР остались без водоснабжения в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T13:01
2023-03-12T13:01
2023-03-12T13:01
происшествия
луганск
славяносербский район
луганская народная республика
лугансквода
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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Часть Луганска и ряд сел Славяносербского района ЛНР остались без водоснабжения в связи с аварией на Петровском магистральном водоводе, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода". "В связи с аварией на Петровском магистральном водоводе с 08:00 12 марта прекращена подача воды в села Славяносербского района: Обозное, Веселая Гора, Приветное, Металлист, сокращена подача воды в Луганск на 20%", - говорится в сообщении. В "Луганскводе" заявили, что бригады выехали на места производства работ. Ориентировочно до 18.00 без воды в Луганске останутся 18 кварталов города и более 20 улиц.
https://ria.ru/20230312/primore-1857306677.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, луганск, славяносербский район, луганская народная республика, лугансквода
Происшествия, Луганск, Славяносербский район, Луганская Народная Республика, Лугансквода
Часть Луганска и несколько сел в ЛНР остались без воды из-за аварии
"Лугансквода": часть Луганска и несколько сел ЛНР остались без водоснабжения из-за аварии