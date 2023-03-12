https://ria.ru/20230312/kim-1857291051.html

Ким Чен Ын на заседании ЦВК обсудил меры по сдерживанию войны

Ким Чен Ын на заседании ЦВК обсудил меры по сдерживанию войны - РИА Новости, 12.03.2023

Ким Чен Ын на заседании ЦВК обсудил меры по сдерживанию войны

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T05:17

2023-03-12T05:17

2023-03-12T05:26

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СЕУЛ, 12 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел пятое расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором обсуждались вопросы отправки солдат на объекты строительства по всей стране, задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни, а также меры по более эффективному использованию сил сдерживания войны КНДР на фоне "происков" Южной Кореи и США, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "На пятом расширенном заседании ЦВК ТПК восьмого созыва обсуждены и приняты важнейшие практические меры по более эффективному применению, мощному и наступательному использованию сил сдерживания войны КНДР в ответ на нынешнюю ситуацию, когда происки США и Южной Кореи по развязыванию новой войны час от часу доходят до крайнего предела", - говорится в сообщении ЦТАК. Южная Корея и США с 13 по 23 марта проведут масштабные совместные Freedom Shield, которые станут самыми продолжительными в истории альянса командно-штабными учениями в формате компьютерной симуляции. Также одновременно с ними пройдут крупные полевые учения Warrior Shield. Сообщается, что идут переговоры об участии в этих учениях атомного авианосца класса "Нимиц" и атомной подводной лодки США. Кроме того союзники провели 6 марта совместные учения ВВС с участием американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие, до этого 3 марта прошли аналогичные учения, в которых был задействован бомбардировщик США B-1B. Также 6 марта стартовали первые в этом году учения ВВС союзников под названием Buddy Wing, которые планируется провести девять раз за год. Северная Корея резко критикует такие действия Сеула и Вашингтона. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что КНДР буде т считать объявлением войны возможные военные действия США против испытаний стратегического оружия Пхеньяном, а также пообещала "ошеломляющие" ответные меры, если США и Южная Корея продолжат военную активность в регионе. Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньяну примет соответствующие шаги, если расценит, что передвижения стратегических ударных средств вооруженных сил США в районе Корейского полуострова будут расценены как прямая или косвенная угроза КНДР. КНДР 9 марта пустила баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря после чего ЦТАК сообщил, что Ким Чен Ын вместе с дочерью руководил и наблюдал за полевыми учениями артиллерийской части "Хвасон" Западного фронта Корейской народной армии (КНА), ракеты поразили цели имитирующие оперативные аэродромы противника. Южнокорейские военные изначально сообщили о пуске всего одной ракеты, но на фотографиях, опубликованных газетой "Нодон Синмун" запечатлен одновременный пуск из батареи в шесть ракет. Кроме того пуск был проведен с островка на озере. Военные в Южной Корее пояснили, что смогли засечь только одну ракету КНДР, так как дальность полета ракет была очень короткой, а летели они на низкой высоте, что заставило радары Южной Кореи рассматривать шесть снарядов как один. Конкретные характеристики ракет не сообщались. В Сеуле считают, что КНДР этим пуском испытала новое тактическое управляемое оружие, и последний запуск показывает прогресс в его разработке. В прошлом году КНДР уже проводила пуски подобных ракет в апреле и ноябре, тогда их дальность полета составила 110 километров и 240 километров, а высота - 25 километров и 47 километров соответственно. Считается, что они способны летать на более низкой высоте, чем ракеты комплексов КНДР KN-23 и KN-24, и на короткие расстояния, что теоретически позволяет им уклониться от систем наблюдения Южной Кореи.

https://ria.ru/20230309/ucheniya-1856834340.html

https://ria.ru/20230309/raketa-1856793113.html

https://ria.ru/20230306/kndr-1856040987.html

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в мире, сша, южная корея, сеул, ким чен ын, ким е чжон