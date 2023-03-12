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Военный эксперт прокомментировал удар ВСУ из HIMARS по Перевальску в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 12.03.2023 (обновлено: 23:01 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/himars-1857376813.html
Военный эксперт прокомментировал удар ВСУ из HIMARS по Перевальску в ЛНР
Военный эксперт прокомментировал удар ВСУ из HIMARS по Перевальску в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2023
Военный эксперт прокомментировал удар ВСУ из HIMARS по Перевальску в ЛНР
Удар по автостанции города Перевальск в ЛНР, из-за которого там погибли люди, был нанесен ракетой HIMARS из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска, РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:06
2023-03-12T23:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
bae systems
сша
lockheed martin
артемовск
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Удар по автостанции города Перевальск в ЛНР, из-за которого там погибли люди, был нанесен ракетой HIMARS из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Ориентировочно удар наносился из-под населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко в своем телеграм-канале, уточнив, что речь идет о ракете HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, дальность действия которой превышает 80 километров. Город Часов Яр расположен в ДНР на подконтрольной Киеву территории. Через него идет снабжение группировки противника в Артемовске (украинское название – Бахмут), которая в настоящее время находится в оперативном окружении. Расстояние между Часовым Яром и Перевальском по прямой составляет около 75 километров. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - около 80 километров.
https://ria.ru/20230305/sledovateli-1855977293.html
луганская народная республика
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Последствия удара ВСУ по Перевальску в ЛНР
Удар по автостанции города Перевальск в ЛНР, из-за которого там погибли люди, был нанесен ракетой HIMARS из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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луганская народная республика, андрей марочко, bae systems, сша, lockheed martin , артемовск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, BAE Systems, США, Lockheed Martin , Артемовск, Происшествия
Военный эксперт прокомментировал удар ВСУ из HIMARS по Перевальску в ЛНР

Подполковник ЛНР Марочко: удар из HIMARS по Перевальску нанесли из-под Часова Яра

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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Удар по автостанции города Перевальск в ЛНР, из-за которого там погибли люди, был нанесен ракетой HIMARS из окрестностей города Часов Яр к западу от Артемовска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Ориентировочно удар наносился из-под населенного пункта Часов Яр", - сообщил Марочко в своем телеграм-канале, уточнив, что речь идет о ракете HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, дальность действия которой превышает 80 километров.
Город Часов Яр расположен в ДНР на подконтрольной Киеву территории. Через него идет снабжение группировки противника в Артемовске (украинское название – Бахмут), которая в настоящее время находится в оперативном окружении. Расстояние между Часовым Яром и Перевальском по прямой составляет около 75 километров.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - около 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоBAE SystemsСШАLockheed MartinАртемовскПроисшествия
 
 
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