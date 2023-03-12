https://ria.ru/20230312/gruziya-1857355299.html

В Совфеде предостерегли Грузию от присоединения к антироссийским санкциям

В Совфеде предостерегли Грузию от присоединения к антироссийским санкциям - РИА Новости, 12.03.2023

В Совфеде предостерегли Грузию от присоединения к антироссийским санкциям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы страна присоединилась к санкциям против России, но Тбилиси потеряет от этого... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:57

2023-03-12T15:57

2023-03-12T15:57

в мире

россия

грузия

саломе зурабишвили

владимир джабаров

совет федерации рф

протесты в грузии против закона об иноагентах

санкции

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы страна присоединилась к санкциям против России, но Тбилиси потеряет от этого значительно больше, написал в своем телеграм-канале первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Сейчас Саломе Зурабишвили будет давить на свое правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России. И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране", - написал политик. "Может быть ЕС и США готовы закупать ныне идущие в Россию грузинские вина? Точно нет", - уверен сенатор. У французов, итальянцев и испанцев существует избыток собственных вин, считает Джабаров. "Или любимая в России вода "Боржоми" будет иметь повышенный спрос в ЕС? Эвиан, Перье, Витель, АкваПанна, Сан-Пелегрино сами ищут лазейки, чтобы обойти санкции и вернуться на российский рынок", - отметил законодатель. Трудовые мигранты из Грузии всегда предпочитали работать в России, где их никогда и ни в чем не притесняли, написал Джабаров. "Православную Грузию мы в России всегда считали братской страной. А внучке грузинских белоэмигрантов Зурабишвили, родившейся и всю сознательную жизнь прожившей в чужой для Грузии Франции, на это наплевать. Запасной аэродром в Париже у нее всегда есть. То же касается кучки саакашистов, существующих на зарубежные гранды врагов России", - заключил политик.

https://ria.ru/20230312/gruziya-1857330676.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, грузия, саломе зурабишвили, владимир джабаров, совет федерации рф, протесты в грузии против закона об иноагентах, санкции, санкции в отношении россии