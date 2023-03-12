Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области
Министр Костин: в массовом ДТП в Саратовской области пострадали жители пяти регионов
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе в Саратовской области, из 15 пострадавших один ребенок находится в реанимации, двое взрослых прооперированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка 14 лет как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. По данным ГИБДД, к ДТП привел занос прицепа грузовика в условиях тумана. После ДТП на трассе с 86-го по 113-й километры перекрыто движение, объезд легковых машин организован через дорогу город Хвалынск - поселок Алексеевка. Власти района уточнили, что большая пробка образовалась в районе места ДТП.
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"Среди пострадавших не только жители Хвалынска и Балаково (Саратовская область - ред.), но и жители Казани (Татарстан - ред.), Волгограда (Волгоградская область - ред.), Краснодарского края и Дагестана. Всем пациентам выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, двое прооперированы. Все получают лечение в полном объеме", - написал Костин.
По словам главы минздрава области, из троих пострадавших детей один находится в отделении реанимации и двое - в детском хирургическом отделении Балаковской городской клинической больницы.
"Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину оперативно оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости - транспортировать их в Саратов", - написала пресс-служба губернатора в своем телеграм-канале.