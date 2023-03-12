https://ria.ru/20230312/dtp-1857346145.html

Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области

Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 12.03.2023

Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области

Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе в Саратовской области, из 15 пострадавших один ребенок находится в реанимации, двое... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:55

2023-03-12T14:55

2023-03-12T15:32

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе в Саратовской области, из 15 пострадавших один ребенок находится в реанимации, двое взрослых прооперированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка 14 лет как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. По данным ГИБДД, к ДТП привел занос прицепа грузовика в условиях тумана. После ДТП на трассе с 86-го по 113-й километры перекрыто движение, объезд легковых машин организован через дорогу город Хвалынск - поселок Алексеевка. Власти района уточнили, что большая пробка образовалась в районе места ДТП. По словам главы минздрава области, из троих пострадавших детей один находится в отделении реанимации и двое - в детском хирургическом отделении Балаковской городской клинической больницы. "Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину оперативно оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости - транспортировать их в Саратов", - написала пресс-служба губернатора в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

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Последствия столкновения более 20 машин на трассе в Саратовской области Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. 2023-03-12T14:55 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, роман бусаргин