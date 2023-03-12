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Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 12.03.2023
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14:55 12.03.2023 (обновлено: 15:32 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/dtp-1857346145.html
Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области
Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 12.03.2023
Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области
Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе в Саратовской области, из 15 пострадавших один ребенок находится в реанимации, двое... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:55
2023-03-12T15:32
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе в Саратовской области, из 15 пострадавших один ребенок находится в реанимации, двое взрослых прооперированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка 14 лет как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. По данным ГИБДД, к ДТП привел занос прицепа грузовика в условиях тумана. После ДТП на трассе с 86-го по 113-й километры перекрыто движение, объезд легковых машин организован через дорогу город Хвалынск - поселок Алексеевка. Власти района уточнили, что большая пробка образовалась в районе места ДТП. По словам главы минздрава области, из троих пострадавших детей один находится в отделении реанимации и двое - в детском хирургическом отделении Балаковской городской клинической больницы. "Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину оперативно оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости - транспортировать их в Саратов", - написала пресс-служба губернатора в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
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Последствия столкновения более 20 машин на трассе в Саратовской области
Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести.
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
Жители пяти регионов пострадали в массовом ДТП в Саратовской области

Министр Костин: в массовом ДТП в Саратовской области пострадали жители пяти регионов

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Жители пяти регионов России пострадали в массовом ДТП на федеральной трассе в Саратовской области, из 15 пострадавших один ребенок находится в реанимации, двое взрослых прооперированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка 14 лет как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. По данным ГИБДД, к ДТП привел занос прицепа грузовика в условиях тумана. После ДТП на трассе с 86-го по 113-й километры перекрыто движение, объезд легковых машин организован через дорогу город Хвалынск - поселок Алексеевка. Власти района уточнили, что большая пробка образовалась в районе места ДТП.
«
"Среди пострадавших не только жители Хвалынска и Балаково (Саратовская область - ред.), но и жители Казани (Татарстан - ред.), Волгограда (Волгоградская область - ред.), Краснодарского края и Дагестана. Всем пациентам выполнен полный комплекс диагностических мероприятий, двое прооперированы. Все получают лечение в полном объеме", - написал Костин.
По словам главы минздрава области, из троих пострадавших детей один находится в отделении реанимации и двое - в детском хирургическом отделении Балаковской городской клинической больницы.
"Губернатор Роман Бусаргин поручил министру здравоохранения Олегу Костину оперативно оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости - транспортировать их в Саратов", - написала пресс-служба губернатора в своем телеграм-канале.
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