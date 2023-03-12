https://ria.ru/20230312/dtp-1857338198.html

Названа причина массового ДТП в Саратовской области

Названа причина массового ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 12.03.2023

Названа причина массового ДТП в Саратовской области

Занос прицепа грузового автомобиля в условиях тумана привел к массовому ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:01

2023-03-12T14:01

2023-03-12T15:32

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 12 мар — РИА Новости. Занос прицепа грузового автомобиля в условиях тумана привел к массовому ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД. Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на федеральной автодороге Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка 14 лет как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. По данным ГИБДД, после ДТП на трассе с 86-го по 113-й километры перекрыто движение всех транспортных средств, объезд осуществляется через дорогу город Хвалынск - поселок Алексеевка. Власти района уточнили, что большая пробка образовалась в районе места ДТП. "Сегодня, 12 марта, на 92-м километре федеральной дороги Сызрань-Саратов-Волгоград водителем грузовой автомашины допущен занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем. Далее в условиях ограниченной видимости на данном участке дороги произошло еще два ДТП... Организован объезд легкового транспорта через город Хвалынск по направлению села Алексеевка с выходом на федеральную трассу, и также перенаправлен грузовой транспорт, движущийся со стороны города Саратова, через город Балаково", - сказал заместитель начальника областного УГИБДД Эдуард Загоруйко на видео, предоставленном журналистам пресс-службой ведомства. Как уточнили журналистам в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в районе места ДТП плохая видимость вызвана туманом.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия столкновения более 20 машин на трассе в Саратовской области Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. 2023-03-12T14:01 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область