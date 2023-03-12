https://ria.ru/20230312/aist-1857366383.html

В Приамурье заметили первых аистов, вернувшихся с зимовки

В Приамурье заметили первых аистов, вернувшихся с зимовки - РИА Новости, 12.03.2023

В Приамурье заметили первых аистов, вернувшихся с зимовки

Первых взрослых аистов, возвращающихся с зимовки, заметили местные жители в Ивановском районе Приамурья, сообщил представитель Амурской областной общественной... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T17:05

2023-03-12T17:05

2023-03-12T20:42

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар — РИА Новости. Первых взрослых аистов, возвращающихся с зимовки, заметили местные жители в Ивановском районе Приамурья, сообщил представитель Амурской областной общественной экологической организации "АмурСоЭС", координатор программы по сохранению дальневосточного аиста Антон Сасин. Тем временем, добавил он, молодые аисты из Китая пока не спешат лететь в Амурскую область — в регион пришло несколько снежных циклонов с ветром и метелью. "Пока молодые аисты в Китае в раздумьях, лететь или еще нет, а взрослые птицы уже дома. Сегодня приходят сообщения о встречах первых аистов в Ивановском районе (около Варваровки). Некоторые аисты, посмотрев на нашу погодку, сдрейфили и решили повернуть назад, на юг", — написал Сасин в своем телеграм-канале. Между тем краснокнижные журавли, которые находятся в Муравьевском парке в Приамурье, настороженно отреагировали на новинки в их вольере. "Вот такой крик Снеговика, скорее всего, еще показывает настороженность и непонимание того, что произошло с его вольером после установки тростниковых кулис. Японские журавли очень консервативны, и часто даже мелкое непривычное изменение может привести их в состояние легкого напряжения", — говорится в телеграм-канале парка. В октябре прошлого года пара японских журавлей Снеговик и Нико стали объектом онлайн-наблюдения для биологов и экологов Приамурья. Ученые надеялись на создание новой журавлиной пары. В январе Снеговик стал активно ухаживать за Нико, она отвечала взаимностью. Снеговик — это потомок Кивили и Оки, которые трагически погибли при задымлении вольера в Муравьевском парке. Нико — самка, рожденная в якутском зоопарке "Орто-Дой".

https://ria.ru/20230309/podkormka-1856988476.html

https://ria.ru/20230307/neyasyti-1856990367.html

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ивановский район, китай, амурская область, россия, общество