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Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 12.03.2023 (обновлено: 03:16 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/aes-1857286803.html
Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС
Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС - РИА Новости, 12.03.2023
Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС
Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению с целью обострить в информационном поле угрозу... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T03:04
2023-03-12T03:16
специальная военная операция на украине
происшествия
днепр (город)
киев
херсонская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар — РИА Новости. Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению с целью обострить в информационном поле угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра, и завести туда своих людей, чтобы обеспечить подконтрольную ему часть Херсонской области электроэнергией, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он напомнил, что "по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды". "В Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы. При появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы", - пояснил источник. По его словам, доводы украинской стороны об угрозах "ядерной катастрофы" со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, "кажутся не вполне обоснованными", поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод. Правобережье Днепра в Херсонской области в настоящее время контролируется киевским режимом. Украинские войска, находящиеся на правом берегу Днепра, ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре городов левобережья, в том числе по Каховской ГЭС, подъездным путям к ней и по городу Новая Каховка, расположенному рядом с электростанцией. Вместе с тем, по информации властей Новой Каховки, украинские войска обстреляли район города и Каховской ГЭС кассетными боеприпасами с противопехотными минами ПФМ-1 "лепесток", заминировав таким образом береговую линию и подъездные пути к гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html
днепр (город)
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происшествия, днепр (город), киев, херсонская область , запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Днепр (город), Киев, Херсонская область , Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ
Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС

Киев под предлогом угрозы взрыва ЗАЭС хочет завести своих людей на Каховскую ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости
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Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар — РИА Новости. Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению с целью обострить в информационном поле угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра, и завести туда своих людей, чтобы обеспечить подконтрольную ему часть Херсонской области электроэнергией, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ российских специалистов, работающих там, к восстановительным работам. В то же время украинская сторона намеренно обостряет проблему Каховской ГЭС и спекулирует на этой теме, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что "по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды".
"В Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы. При появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы", - пояснил источник.
Повышенная опасность и минимизация рисков: ситуация на Запорожской АЭС
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам снаряд РСЗУ Ураган на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
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1 из 13
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Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
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2 из 13
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Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
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3 из 13
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Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

Журналисты изучают снаряд на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
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4 из 13
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Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

Журналист снимает на видеокамеру повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
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5 из 13
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Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа общается с журналистами на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

Журналист снимает на смартфон повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
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8 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
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9 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа показывает журналистам повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
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10 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

Журналист фотографирует повреждения от обстрелов на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
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11 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

Демонстрация осколков снарядов и других предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
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12 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

Демонстрация предметов, обнаруженных на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13

Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 13

Она расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 13

Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 13

Территория АЭС регулярно попадает под удары со стороны ВСУ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 13

Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

Сейчас ЗАЭС находится под охраной российских военных.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 13

Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 13

В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 13

Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 13

Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 13

Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 13

По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 13
По его словам, доводы украинской стороны об угрозах "ядерной катастрофы" со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, "кажутся не вполне обоснованными", поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод.
«
"Главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области. И для этого Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ", - подытожил источник.
Правобережье Днепра в Херсонской области в настоящее время контролируется киевским режимом. Украинские войска, находящиеся на правом берегу Днепра, ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре городов левобережья, в том числе по Каховской ГЭС, подъездным путям к ней и по городу Новая Каховка, расположенному рядом с электростанцией. Вместе с тем, по информации властей Новой Каховки, украинские войска обстреляли район города и Каховской ГЭС кассетными боеприпасами с противопехотными минами ПФМ-1 "лепесток", заминировав таким образом береговую линию и подъездные пути к гидроэлектростанции.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Карчаа рассказал о технике ВС России на территории Запорожской АЭС
7 марта, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДнепр (город)КиевХерсонская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭ
 
 
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