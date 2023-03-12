https://ria.ru/20230312/aes-1857286803.html

Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС

Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС - РИА Новости, 12.03.2023

Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС

Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению с целью обострить в информационном поле угрозу... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T03:04

2023-03-12T03:04

2023-03-12T03:16

специальная военная операция на украине

происшествия

днепр (город)

киев

херсонская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831627633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08322a5d54c3afa498204062591b36c1.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 мар — РИА Новости. Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению с целью обострить в информационном поле угрозу ядерной катастрофы на Запорожской АЭС, расположенной выше по течению Днепра, и завести туда своих людей, чтобы обеспечить подконтрольную ему часть Херсонской области электроэнергией, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Он напомнил, что "по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды". "В Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы. При появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы", - пояснил источник. По его словам, доводы украинской стороны об угрозах "ядерной катастрофы" со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, "кажутся не вполне обоснованными", поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод. Правобережье Днепра в Херсонской области в настоящее время контролируется киевским режимом. Украинские войска, находящиеся на правом берегу Днепра, ежедневно наносят артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре городов левобережья, в том числе по Каховской ГЭС, подъездным путям к ней и по городу Новая Каховка, расположенному рядом с электростанцией. Вместе с тем, по информации властей Новой Каховки, украинские войска обстреляли район города и Каховской ГЭС кассетными боеприпасами с противопехотными минами ПФМ-1 "лепесток", заминировав таким образом береговую линию и подъездные пути к гидроэлектростанции.

https://ria.ru/20230307/zaes-1856408030.html

днепр (город)

киев

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, днепр (город), киев, херсонская область , запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ