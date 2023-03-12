Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС

Киев под предлогом угрозы взрыва ЗАЭС хочет завести своих людей на Каховскую ГЭС
Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.
Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.
Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.
Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.
По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.
По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.
В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.
В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.
Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.
Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.
Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.
Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.
Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.
По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.
По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.
Журналисты из России, Италии, Германии и Латинской Америки посетили Запорожскую АЭС.
Накануне там состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.
Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что на территории станции находится только техника подразделений войск РХБЗ.
По его словам, она не имеет военного предназначения и осуществляет мониторинг.
В случае инцидента такая техника способна развернуть первичные мероприятия по минимизации рисков.
Это необходимо, поскольку Запорожская АЭС является объектом повышенной опасности.
Говоря о ротации специалистов МАГАТЭ, советник гендиректора "Росэнергоатома" отметил, что Украина в последний момент поменяла ее место.
Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.
По мнению Карчаа, Киев мог использовать ситуацию для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.