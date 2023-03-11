https://ria.ru/20230311/zaderzhanie-1857187485.html
В Благовещенске задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным
В Благовещенске задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным - РИА Новости, 11.03.2023
В Благовещенске задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным
Полиция задержала жителя Благовещенска, который подозревается в жестоком обращении с животным: собаку выкинули из окна дома, сообщает УМВД по Амурской области. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:18
2023-03-11T09:18
2023-03-11T09:26
происшествия
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Полиция задержала жителя Благовещенска, который подозревается в жестоком обращении с животным: собаку выкинули из окна дома, сообщает УМВД по Амурской области. Ранее прокуратура установила, что днем 2 марта из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома по улице Чайковского, 47, в Благовещенске был выброшен полугодовалый щенок. Возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животным. Как сообщают местные СМИ, волонтёры, приютившие пострадавшую собаку, дали ей кличку Мира, они сообщили, что после полученных травм несколько дней щенку оказывали помощь ветеринары, сделали операцию, однако животное скончалось. "Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Благовещенский" в областном центре задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении. Установлено, что к произошедшему причастен местный житель, 1991 года рождения. Он доставлен в полицию, его допросили в качестве подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. В соответствии с действующим законодательством жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель, увечье, влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20230310/sobaka-1856920236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, благовещенск
Происшествия, Амурская область, Благовещенск
В Благовещенске задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным
Полиция задержала жителя Благовещенска, выкинувшего собаку из окна
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Полиция задержала жителя Благовещенска, который подозревается в жестоком обращении с животным: собаку выкинули из окна дома, сообщает УМВД по Амурской области.
Ранее прокуратура установила, что днем 2 марта из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома по улице Чайковского, 47, в Благовещенске был выброшен полугодовалый щенок. Возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животным.
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Как сообщают местные СМИ, волонтёры, приютившие пострадавшую собаку, дали ей кличку Мира, они сообщили, что после полученных травм несколько дней щенку оказывали помощь ветеринары, сделали операцию, однако животное скончалось.
"Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Благовещенский" в областном центре задержан подозреваемый в жестоком обращении с животным", - говорится в сообщении.
Установлено, что к произошедшему причастен местный житель, 1991 года рождения. Он доставлен в полицию, его допросили в качестве подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
В соответствии с действующим законодательством жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель, увечье, влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
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