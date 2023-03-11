Загадывать желания и общаться с духами: маршрут по местам силы в Йошкар-Оле

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Екатерина Миронова. В этой республике, пестрой и самобытной, бережно хранят традиции предков и до сих пор следуют языческим ритуалам. О том, зачем девочкам Марий Эл нужна труба, кто сотворил мир кривым и как правильно загадывать желания, — в материале РИА Новости.Под европейской маскойДо Йошкар-Олы от Москвы лететь всего час. Город европеизированный, преобладает современная застройка.Квартал Брюгге выдержан в голландском стиле: красно-коричневые домики с фигурными крышами. Куранты на здании Национальной художественной галереи с движущимся осликом и часы на башне Царевококшайского кремля, показывающие шествие Иисуса Христа и апостолов в Иерусалим, напоминают пражские.На фабрике "Сернур" варят сыр по итальянским рецептам. В почти таллинском ресторане "Старый Георг" подают пивной сет под салат с копченой тыквой, уткой и апельсином. Отель "2020" с номерами за три тысячи рублей в сутки похож на немецкий. И все-таки Йошкар-Ола истинно марийская столица. Холстина и рубельВ Национальном музее имени Евсеева в красно-розовом здании с белым орнаментом (цвета народной вышивки) вы познакомитесь с традициями народа."Девочку с шести лет заставляли прясть, а с девяти — ткать. Выходя замуж, девушка брала с собой приданое — холсты", — рассказывает старший научный сотрудник Юлия Дубовая, демонстрируя манекены — мать и дочь в избе за работой.Ткали из конопляных нитей — долгий и трудоемкий процесс. По легенде, однажды холстина спасла дом от черта: когда тот попытался войти, велела ему сначала выслушать историю своего происхождения. Рассказ занял всю ночь, и нечистый отступил. А одеяло для младенца делали из нежных крапивных нитей. Новорожденному мальчику обрубали пуповину топором, девочке — наматывали на прялку и обрезали."С 16 лет марийки искали жениха. Девушки собирались на осенний праздник Ӱдырсий, показывали свое шитье и дули в изогнутую трубу Ӱдырпуч: так парни узнавали, что в селе есть невеста", — продолжает экскурсовод.Иногда по домам ходили свахи и просили девиц погладить одежду рубелем — тяжелой деревянной скалкой. Справляются одной рукой — годны к семейной жизни.Девушки на выданье обязаны уметь готовить. Луговые марийки — печь двухслойные блины с кашей, горные — делать кыравец, пирог с курицей, порубленной прямо с костями. И в каждом доме лепят подкогыльо — вареники с мясом, картошкой или маринованными грибами и квашеной капустой. Сейчас все это можно попробовать в ресторане "Мари".Еще одна инсталляция — сцена похорон. С постели больного убирают перину, чтобы быстрее отмучился, а на том свете пух не перебирал. Когда он умирает, рубят голову курице и мажут себе лбы ее кровью. "Если птица сразу падает, в доме больше не будет потерь, а успеет выскочить за ворота — жди несчастья. Мы и сейчас так живем", — объясняет гид Надежда Моисеева.Священная рощаВ тереме с наличниками-тесьмой сидит девица в вышитой рубахе, а старуха с ногами, вывернутыми назад, рубит дерево топором из кривого пальца и клыка. Это фигурки в Музее марийской сказки и народного творчества."Куклы изображают героев предания "Сереброзубая Пампалче". Так звали девушку со сверкающей улыбкой. Ее отец отправился на рыбалку и угодил в лапы к Черному Водяному. Тот пообещал отпустить старика, если он отдаст дочь за его сына", — говорит экскурсовод Евгений Фокин.Пампалче такого жениха не захотела. Замазала серебряные зубы еловой смолой, но ее узнала ведьма Вувер-кува. Тогда девушка спряталась на сосне. Колдунья не успела срубить дерево: сестра красавицы бросила ей с горы шелковую лестницу.Зал "Священная роща" посвящен вере марийцев. Народ ходит молиться к дереву-онапу, соединяющему три мира: предков, живущих и верховных богов. "Чтобы задобрить их, приносим в жертву гуся, а затем варим его в котле и съедаем", — уточняет Надежда Моисеева.Под музейным онапу сидит еж, участвовавший в сотворении мира. "Утка снесла яйцо, из которого появился бог Кугу-Юмо и создал Землю за неделю, а потом призвал зверей на совет", — рассказывает Евгений. Все пришли, только еж прикатился клубком, за что его высмеяли. Обидевшись, он пообещал, что все деревья, дороги и реки будут кривыми. Так и получилось.Шимакш и волшебный ковш"У марийцев более пяти тысяч орнаментов для вышивки", — отмечает Ираида Степанова, сотрудница центра "Энсай". В витринах — синие, зеленые, красные платья и шапки.Туристам разрешают примерить национальные костюмы. "Головной убор — шимакш. Его нельзя ронять: навлечешь беду. А вышивку делают с лица и изнанки — для защиты от злых сил. И обязательно трехуровневую, в честь наших миров", — добавляет Ираида.У каждой семьи собственный узор: яблони, ели, дубы, лоси. Когда девушка выходит замуж, вышивает покрывало себе и жениху орнаментами своего и его родов."А теперь проведем обряд по-нашему", — предлагает Ираида гостям. Нужно встать в круг, взять ковшики с квасом и ходить, топая и поднимая их к солнцу. Загадывайте желание — сбудется!Благодарим за помощь в написании материала Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Екатерина Миронова. В этой республике, пестрой и самобытной, бережно хранят традиции предков и до сих пор следуют языческим ритуалам. О том, зачем девочкам Марий Эл нужна труба, кто сотворил мир кривым и как правильно загадывать желания, — в материале РИА Новости.
Под европейской маской
До Йошкар-Олы от Москвы лететь всего час. Город европеизированный, преобладает современная застройка.
Квартал Брюгге выдержан в голландском стиле: красно-коричневые домики с фигурными крышами. Куранты на здании Национальной художественной галереи с движущимся осликом и часы на башне Царевококшайского кремля, показывающие шествие Иисуса Христа и апостолов в Иерусалим, напоминают пражские.
На фабрике "Сернур" варят сыр по итальянским рецептам. В почти таллинском ресторане "Старый Георг" подают пивной сет под салат с копченой тыквой, уткой и апельсином. Отель "2020" с номерами за три тысячи рублей в сутки похож на немецкий.
В Национальном музее имени Евсеева в красно-розовом здании с белым орнаментом (цвета народной вышивки) вы познакомитесь с традициями народа.
"Девочку с шести лет заставляли прясть, а с девяти — ткать. Выходя замуж, девушка брала с собой приданое — холсты", — рассказывает старший научный сотрудник Юлия Дубовая, демонстрируя манекены — мать и дочь в избе за работой.
Марийская семья за работой, экспонат Национального музея имени Евсеева
Ткали из конопляных нитей — долгий и трудоемкий процесс. По легенде, однажды холстина спасла дом от черта: когда тот попытался войти, велела ему сначала выслушать историю своего происхождения. Рассказ занял всю ночь, и нечистый отступил. А одеяло для младенца делали из нежных крапивных нитей. Новорожденному мальчику обрубали пуповину топором, девочке — наматывали на прялку и обрезали.
"С 16 лет марийки искали жениха. Девушки собирались на осенний праздник Ӱдырсий, показывали свое шитье и дули в изогнутую трубу Ӱдырпуч: так парни узнавали, что в селе есть невеста", — продолжает экскурсовод.
Иногда по домам ходили свахи и просили девиц погладить одежду рубелем — тяжелой деревянной скалкой. Справляются одной рукой — годны к семейной жизни.
Девушки на выданье обязаны уметь готовить. Луговые марийки — печь двухслойные блины с кашей, горные — делать кыравец, пирог с курицей, порубленной прямо с костями. И в каждом доме лепят подкогыльо — вареники с мясом, картошкой или маринованными грибами и квашеной капустой. Сейчас все это можно попробовать в ресторане "Мари".
Еще одна инсталляция — сцена похорон. С постели больного убирают перину, чтобы быстрее отмучился, а на том свете пух не перебирал. Когда он умирает, рубят голову курице и мажут себе лбы ее кровью. "Если птица сразу падает, в доме больше не будет потерь, а успеет выскочить за ворота — жди несчастья. Мы и сейчас так живем", — объясняет гид Надежда Моисеева.
Священная роща
В тереме с наличниками-тесьмой сидит девица в вышитой рубахе, а старуха с ногами, вывернутыми назад, рубит дерево топором из кривого пальца и клыка. Это фигурки в Музее марийской сказки и народного творчества.
"Куклы изображают героев предания "Сереброзубая Пампалче". Так звали девушку со сверкающей улыбкой. Ее отец отправился на рыбалку и угодил в лапы к Черному Водяному. Тот пообещал отпустить старика, если он отдаст дочь за его сына", — говорит экскурсовод Евгений Фокин.
Пампалче такого жениха не захотела. Замазала серебряные зубы еловой смолой, но ее узнала ведьма Вувер-кува. Тогда девушка спряталась на сосне. Колдунья не успела срубить дерево: сестра красавицы бросила ей с горы шелковую лестницу.
Зал "Священная роща" посвящен вере марийцев. Народ ходит молиться к дереву-онапу, соединяющему три мира: предков, живущих и верховных богов. "Чтобы задобрить их, приносим в жертву гуся, а затем варим его в котле и съедаем", — уточняет Надежда Моисеева.
Под музейным онапу сидит еж, участвовавший в сотворении мира. "Утка снесла яйцо, из которого появился бог Кугу-Юмо и создал Землю за неделю, а потом призвал зверей на совет", — рассказывает Евгений. Все пришли, только еж прикатился клубком, за что его высмеяли. Обидевшись, он пообещал, что все деревья, дороги и реки будут кривыми. Так и получилось.
"У марийцев более пяти тысяч орнаментов для вышивки", — отмечает Ираида Степанова, сотрудница центра "Энсай". В витринах — синие, зеленые, красные платья и шапки.
Туристам разрешают примерить национальные костюмы. "Головной убор — шимакш. Его нельзя ронять: навлечешь беду. А вышивку делают с лица и изнанки — для защиты от злых сил. И обязательно трехуровневую, в честь наших миров", — добавляет Ираида.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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