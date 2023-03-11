Рейтинг@Mail.ru
Загадывать желания и общаться с духами: маршрут по местам силы в Йошкар-Оле - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 11.03.2023 (обновлено: 12:12 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/yoshkarola-1856986846.html
Загадывать желания и общаться с духами: маршрут по местам силы в Йошкар-Оле
Загадывать желания и общаться с духами: маршрут по местам силы в Йошкар-Оле - РИА Новости, 11.03.2023
Загадывать желания и общаться с духами: маршрут по местам силы в Йошкар-Оле
В этой республике, пестрой и самобытной, бережно хранят традиции предков и до сих пор следуют языческим ритуалам. О том, зачем девочкам Марий Эл нужна труба,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T08:00
2023-03-11T12:12
туризм
маршруты - туризм
йошкар-ола
отдых в россии
республика марий эл
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777737147_232:406:1614:1184_1920x0_80_0_0_b4d2e4da131bedb30904ad67e2e0e10c.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Екатерина Миронова. В этой республике, пестрой и самобытной, бережно хранят традиции предков и до сих пор следуют языческим ритуалам. О том, зачем девочкам Марий Эл нужна труба, кто сотворил мир кривым и как правильно загадывать желания, — в материале РИА Новости.Под европейской маскойДо Йошкар-Олы от Москвы лететь всего час. Город европеизированный, преобладает современная застройка.Квартал Брюгге выдержан в голландском стиле: красно-коричневые домики с фигурными крышами. Куранты на здании Национальной художественной галереи с движущимся осликом и часы на башне Царевококшайского кремля, показывающие шествие Иисуса Христа и апостолов в Иерусалим, напоминают пражские.На фабрике "Сернур" варят сыр по итальянским рецептам. В почти таллинском ресторане "Старый Георг" подают пивной сет под салат с копченой тыквой, уткой и апельсином. Отель "2020" с номерами за три тысячи рублей в сутки похож на немецкий. И все-таки Йошкар-Ола истинно марийская столица. Холстина и рубельВ Национальном музее имени Евсеева в красно-розовом здании с белым орнаментом (цвета народной вышивки) вы познакомитесь с традициями народа."Девочку с шести лет заставляли прясть, а с девяти — ткать. Выходя замуж, девушка брала с собой приданое — холсты", — рассказывает старший научный сотрудник Юлия Дубовая, демонстрируя манекены — мать и дочь в избе за работой.Ткали из конопляных нитей — долгий и трудоемкий процесс. По легенде, однажды холстина спасла дом от черта: когда тот попытался войти, велела ему сначала выслушать историю своего происхождения. Рассказ занял всю ночь, и нечистый отступил. А одеяло для младенца делали из нежных крапивных нитей. Новорожденному мальчику обрубали пуповину топором, девочке — наматывали на прялку и обрезали."С 16 лет марийки искали жениха. Девушки собирались на осенний праздник Ӱдырсий, показывали свое шитье и дули в изогнутую трубу Ӱдырпуч: так парни узнавали, что в селе есть невеста", — продолжает экскурсовод.Иногда по домам ходили свахи и просили девиц погладить одежду рубелем — тяжелой деревянной скалкой. Справляются одной рукой — годны к семейной жизни.Девушки на выданье обязаны уметь готовить. Луговые марийки — печь двухслойные блины с кашей, горные — делать кыравец, пирог с курицей, порубленной прямо с костями. И в каждом доме лепят подкогыльо — вареники с мясом, картошкой или маринованными грибами и квашеной капустой. Сейчас все это можно попробовать в ресторане "Мари".Еще одна инсталляция — сцена похорон. С постели больного убирают перину, чтобы быстрее отмучился, а на том свете пух не перебирал. Когда он умирает, рубят голову курице и мажут себе лбы ее кровью. "Если птица сразу падает, в доме больше не будет потерь, а успеет выскочить за ворота — жди несчастья. Мы и сейчас так живем", — объясняет гид Надежда Моисеева.Священная рощаВ тереме с наличниками-тесьмой сидит девица в вышитой рубахе, а старуха с ногами, вывернутыми назад, рубит дерево топором из кривого пальца и клыка. Это фигурки в Музее марийской сказки и народного творчества."Куклы изображают героев предания "Сереброзубая Пампалче". Так звали девушку со сверкающей улыбкой. Ее отец отправился на рыбалку и угодил в лапы к Черному Водяному. Тот пообещал отпустить старика, если он отдаст дочь за его сына", — говорит экскурсовод Евгений Фокин.Пампалче такого жениха не захотела. Замазала серебряные зубы еловой смолой, но ее узнала ведьма Вувер-кува. Тогда девушка спряталась на сосне. Колдунья не успела срубить дерево: сестра красавицы бросила ей с горы шелковую лестницу.Зал "Священная роща" посвящен вере марийцев. Народ ходит молиться к дереву-онапу, соединяющему три мира: предков, живущих и верховных богов. "Чтобы задобрить их, приносим в жертву гуся, а затем варим его в котле и съедаем", — уточняет Надежда Моисеева.Под музейным онапу сидит еж, участвовавший в сотворении мира. "Утка снесла яйцо, из которого появился бог Кугу-Юмо и создал Землю за неделю, а потом призвал зверей на совет", — рассказывает Евгений. Все пришли, только еж прикатился клубком, за что его высмеяли. Обидевшись, он пообещал, что все деревья, дороги и реки будут кривыми. Так и получилось.Шимакш и волшебный ковш"У марийцев более пяти тысяч орнаментов для вышивки", — отмечает Ираида Степанова, сотрудница центра "Энсай". В витринах — синие, зеленые, красные платья и шапки.Туристам разрешают примерить национальные костюмы. "Головной убор — шимакш. Его нельзя ронять: навлечешь беду. А вышивку делают с лица и изнанки — для защиты от злых сил. И обязательно трехуровневую, в честь наших миров", — добавляет Ираида.У каждой семьи собственный узор: яблони, ели, дубы, лоси. Когда девушка выходит замуж, вышивает покрывало себе и жениху орнаментами своего и его родов."А теперь проведем обряд по-нашему", — предлагает Ираида гостям. Нужно встать в круг, взять ковшики с квасом и ходить, топая и поднимая их к солнцу. Загадывайте желание — сбудется!Благодарим за помощь в написании материала Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл.
https://ria.ru/20220822/mariyel-1810735080.html
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777737147_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_b53c01c833d62e00cb2b246569c95467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маршруты - туризм, йошкар-ола, отдых в россии, республика марий эл, туризм
Туризм, Маршруты - Туризм, Йошкар-Ола, отдых в России, Республика Марий Эл, Туризм

Загадывать желания и общаться с духами: маршрут по местам силы в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Ольга КабановаЦентр Йошкар-Олы
Центр Йошкар-Олы - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Ольга Кабанова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Екатерина Миронова. В этой республике, пестрой и самобытной, бережно хранят традиции предков и до сих пор следуют языческим ритуалам. О том, зачем девочкам Марий Эл нужна труба, кто сотворил мир кривым и как правильно загадывать желания, — в материале РИА Новости.

Под европейской маской

До Йошкар-Олы от Москвы лететь всего час. Город европеизированный, преобладает современная застройка.
Квартал Брюгге выдержан в голландском стиле: красно-коричневые домики с фигурными крышами. Куранты на здании Национальной художественной галереи с движущимся осликом и часы на башне Царевококшайского кремля, показывающие шествие Иисуса Христа и апостолов в Иерусалим, напоминают пражские.
© Фото : Екатерина МироноваКуранты на здании Национальной художественной галереи в Йошкар-Оле
Куранты на здании Национальной художественной галереи в Йошкар-Оле
Куранты на здании Национальной художественной галереи в Йошкар-Оле
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
© Фото : Екатерина МироноваКвартал Брюгге в Йошкар-Оле
Квартал Брюгге в Йошкар-Оле
Квартал Брюгге в Йошкар-Оле
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© РИА Новости / Ольга КабановаПатриаршая площадь
Патриаршая площадь
Патриаршая площадь
© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 3
Куранты на здании Национальной художественной галереи в Йошкар-Оле
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
Квартал Брюгге в Йошкар-Оле
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
Патриаршая площадь
© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 3
На фабрике "Сернур" варят сыр по итальянским рецептам. В почти таллинском ресторане "Старый Георг" подают пивной сет под салат с копченой тыквой, уткой и апельсином. Отель "2020" с номерами за три тысячи рублей в сутки похож на немецкий.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Горожане сидят на лавочке на Патриаршей площади в Йошкар-Оле, на дальнем плане — Республиканский театр кукол

 Горожане сидят на лавочке на Патриаршей площади в Йошкар-Оле

Горожане сидят на лавочке на Патриаршей площади в Йошкар-Оле, на дальнем плане — Республиканский театр кукол

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© Фото : Екатерина МироноваСырная мастерская "Сернур"
Сырная мастерская Сернур
Сырная мастерская "Сернур"
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Катамараны на реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле

Катамараны на реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле

Катамараны на реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Горожане сидят на лавочке на Патриаршей площади в Йошкар-Оле, на дальнем плане — Республиканский театр кукол

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3
Сырная мастерская "Сернур"
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3

Катамараны на реке Малая Кокшага в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3
И все-таки Йошкар-Ола истинно марийская столица.

Холстина и рубель

В Национальном музее имени Евсеева в красно-розовом здании с белым орнаментом (цвета народной вышивки) вы познакомитесь с традициями народа.
"Девочку с шести лет заставляли прясть, а с девяти — ткать. Выходя замуж, девушка брала с собой приданое — холсты", — рассказывает старший научный сотрудник Юлия Дубовая, демонстрируя манекены — мать и дочь в избе за работой.
© Фото : Екатерина МироноваМарийская семья за работой, экспонат Национального музея имени Евсеева
Марийская семья за работой, экспонат Национального музея имени Евсеева - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Марийская семья за работой, экспонат Национального музея имени Евсеева
Ткали из конопляных нитей — долгий и трудоемкий процесс. По легенде, однажды холстина спасла дом от черта: когда тот попытался войти, велела ему сначала выслушать историю своего происхождения. Рассказ занял всю ночь, и нечистый отступил. А одеяло для младенца делали из нежных крапивных нитей. Новорожденному мальчику обрубали пуповину топором, девочке — наматывали на прялку и обрезали.
"С 16 лет марийки искали жениха. Девушки собирались на осенний праздник Ӱдырсий, показывали свое шитье и дули в изогнутую трубу Ӱдырпуч: так парни узнавали, что в селе есть невеста", — продолжает экскурсовод.
Иногда по домам ходили свахи и просили девиц погладить одежду рубелем — тяжелой деревянной скалкой. Справляются одной рукой — годны к семейной жизни.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Сотрудница музея в национальном костюме на территории Марийского этнографического комплекса под открытым небом имени В. И. Романова в Козьмодемьянске

Сотрудница музея в национальном костюме на территории Марийского этнографического музея под открытым небом им. В. И. Романова в Козьмодемьянске

Сотрудница музея в национальном костюме на территории Марийского этнографического комплекса под открытым небом имени В. И. Романова в Козьмодемьянске

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Участники моления по время Агавайрема на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

Участники моления Агавайрем на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

Участники моления по время Агавайрема на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Участницы календарно-обрядового праздника Агавайрем на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

Участницы во время календарно-обрядового праздника Агавайрем на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

Участницы календарно-обрядового праздника Агавайрем на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Сотрудница музея в национальном костюме на территории Марийского этнографического комплекса под открытым небом имени В. И. Романова в Козьмодемьянске

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Участники моления по время Агавайрема на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Участницы календарно-обрядового праздника Агавайрем на Дубовой поляне Сосновой рощи в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Девушки на выданье обязаны уметь готовить. Луговые марийки — печь двухслойные блины с кашей, горные — делать кыравец, пирог с курицей, порубленной прямо с костями. И в каждом доме лепят подкогыльо — вареники с мясом, картошкой или маринованными грибами и квашеной капустой. Сейчас все это можно попробовать в ресторане "Мари".
© Фото : Екатерина Миронова

Гостей в ресторане "Мари" встречают приветствием "Поро!"

Гостей в ресоране Мари встречают приветствием Поро!

Гостей в ресторане "Мари" встречают приветствием "Поро!"

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Блюдо национальной марийской кухни — коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

Блюдо национальной марийской кухни - коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

Блюдо национальной марийской кухни — коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© Фото : Екатерина Миронова

Подкогыльо

Подкогольо

Подкогыльо

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3

Гостей в ресторане "Мари" встречают приветствием "Поро!"

© Фото : Екатерина Миронова
1 из 3

Блюдо национальной марийской кухни — коман мелна (трехслойные блины из разных видов муки)

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Подкогыльо

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Еще одна инсталляция — сцена похорон. С постели больного убирают перину, чтобы быстрее отмучился, а на том свете пух не перебирал. Когда он умирает, рубят голову курице и мажут себе лбы ее кровью. "Если птица сразу падает, в доме больше не будет потерь, а успеет выскочить за ворота — жди несчастья. Мы и сейчас так живем", — объясняет гид Надежда Моисеева.

Священная роща

В тереме с наличниками-тесьмой сидит девица в вышитой рубахе, а старуха с ногами, вывернутыми назад, рубит дерево топором из кривого пальца и клыка. Это фигурки в Музее марийской сказки и народного творчества.
© Фото : страница во ВКонтакте музей марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"Инсталляция в музее марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
Инсталляция в музее марийской сказки Сереброзубая Пампалче
Инсталляция в музее марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
© Фото : страница во ВКонтакте музей марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
1 из 3
© Фото : Екатерина Миронова

Отец Сереброзубой Пампалче в лапах у Черного Водяного, Йошкар-Ола

Отец Сереброзубой Палпамче в лапах у Черного Водяного, Йошкар-Ола

Отец Сереброзубой Пампалче в лапах у Черного Водяного, Йошкар-Ола

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3
© Фото : Екатерина Миронова

Сереброзубая Пампалче в Музее марийской сказки

Сереброзубая Палпамче в Музее марийской сказки

Сереброзубая Пампалче в Музее марийской сказки

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
Инсталляция в музее марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
© Фото : страница во ВКонтакте музей марийской сказки "Сереброзубая Пампалче"
1 из 3

Отец Сереброзубой Пампалче в лапах у Черного Водяного, Йошкар-Ола

© Фото : Екатерина Миронова
2 из 3

Сереброзубая Пампалче в Музее марийской сказки

© Фото : Екатерина Миронова
3 из 3
"Куклы изображают героев предания "Сереброзубая Пампалче". Так звали девушку со сверкающей улыбкой. Ее отец отправился на рыбалку и угодил в лапы к Черному Водяному. Тот пообещал отпустить старика, если он отдаст дочь за его сына", — говорит экскурсовод Евгений Фокин.
Пампалче такого жениха не захотела. Замазала серебряные зубы еловой смолой, но ее узнала ведьма Вувер-кува. Тогда девушка спряталась на сосне. Колдунья не успела срубить дерево: сестра красавицы бросила ей с горы шелковую лестницу.
© Фото : Екатерина МироноваВедьма Вувер-кува, Йошкар-Ола
Ведьма Вувер-Кува, Йошкар-Ола - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Ведьма Вувер-кува, Йошкар-Ола
Зал "Священная роща" посвящен вере марийцев. Народ ходит молиться к дереву-онапу, соединяющему три мира: предков, живущих и верховных богов. "Чтобы задобрить их, приносим в жертву гуся, а затем варим его в котле и съедаем", — уточняет Надежда Моисеева.
Под музейным онапу сидит еж, участвовавший в сотворении мира. "Утка снесла яйцо, из которого появился бог Кугу-Юмо и создал Землю за неделю, а потом призвал зверей на совет", — рассказывает Евгений. Все пришли, только еж прикатился клубком, за что его высмеяли. Обидевшись, он пообещал, что все деревья, дороги и реки будут кривыми. Так и получилось.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДевочка гуляет по набережной в Йошкар-Оле
Девочка гуляет по набережной в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Девочка гуляет по набережной в Йошкар-Оле

Шимакш и волшебный ковш

"У марийцев более пяти тысяч орнаментов для вышивки", — отмечает Ираида Степанова, сотрудница центра "Энсай". В витринах — синие, зеленые, красные платья и шапки.
Туристам разрешают примерить национальные костюмы. "Головной убор — шимакш. Его нельзя ронять: навлечешь беду. А вышивку делают с лица и изнанки — для защиты от злых сил. И обязательно трехуровневую, в честь наших миров", — добавляет Ираида.
© Фото : Екатерина МироноваИраида Степанова в центре "Энсай" объясняет, как загадывать желание
Ираида Степанова в центре Энсай объясняет, как загадывать желание
Ираида Степанова в центре "Энсай" объясняет, как загадывать желание
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 2
© Фото : Екатерина МироноваВышивальщица Фелония Шестакова, Йошкар-Ола
Вышивальщица Фелония Шестакова, Йошкар-Ола
Вышивальщица Фелония Шестакова, Йошкар-Ола
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 2
Ираида Степанова в центре "Энсай" объясняет, как загадывать желание
© Фото : Екатерина Миронова
1 из 2
Вышивальщица Фелония Шестакова, Йошкар-Ола
© Фото : Екатерина Миронова
2 из 2
У каждой семьи собственный узор: яблони, ели, дубы, лоси. Когда девушка выходит замуж, вышивает покрывало себе и жениху орнаментами своего и его родов.
© Фото : Екатерина МироноваМарийская вышивка
Марийская вышивка - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Екатерина Миронова
Марийская вышивка
"А теперь проведем обряд по-нашему", — предлагает Ираида гостям. Нужно встать в круг, взять ковшики с квасом и ходить, топая и поднимая их к солнцу. Загадывайте желание — сбудется!
Благодарим за помощь в написании материала Министерство спорта и туризма Республики Марий Эл.
Сотрудница музея в национальном костюме на территории Марийского этнографического музея под открытым небом им. В. И. Романова в Козьмодемьянске - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Загадочное лесное царство: как отдохнуть душой и телом в Марий Эл
22 августа 2022, 08:00
 
ТуризмМаршруты - ТуризмЙошкар-Олаотдых в РоссииРеспублика Марий ЭлТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала