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Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 11.03.2023 (обновлено: 10:10 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных - РИА Новости, 11.03.2023
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных
Украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T08:05
2023-03-11T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации", — сказал он. По его данным, новобранцев заверяли, что везут на полигон для обучения. Накануне Марочко рассказал, что украинские войска, отступающие из-под Кременной, бросают своих погибших и даже раненых, которым можно было бы оказать помощь.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856911676.html
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в мире, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных

Марочко: ВСУ перебросили под Кременную около ста неподготовленных мобилизованных

© AP Photo / LibkosУкраинский танк недалеко от Кременной
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк недалеко от Кременной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Киев бросает погибших и раненых при отступлении в районе Кременной
Вчера, 08:27
По его данным, новобранцев заверяли, что везут на полигон для обучения.
Накануне Марочко рассказал, что украинские войска, отступающие из-под Кременной, бросают своих погибших и даже раненых, которым можно было бы оказать помощь.
В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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