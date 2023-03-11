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Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных - РИА Новости, 11.03.2023
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных
Украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T08:05
2023-03-11T08:05
2023-03-11T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации", — сказал он. По его данным, новобранцев заверяли, что везут на полигон для обучения. Накануне Марочко рассказал, что украинские войска, отступающие из-под Кременной, бросают своих погибших и даже раненых, которым можно было бы оказать помощь.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.
https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856911676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных
Марочко: ВСУ перебросили под Кременную около ста неподготовленных мобилизованных