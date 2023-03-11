https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html

Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных

Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных - РИА Новости, 11.03.2023

Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных

Украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T08:05

2023-03-11T08:05

2023-03-11T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Украинское командование отправило под Кременную неподготовленных, недавно мобилизованных бойцов, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка ста свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения и отправлены в зону боевых действий практически сразу после мобилизации", — сказал он. По его данным, новобранцев заверяли, что везут на полигон для обучения. Накануне Марочко рассказал, что украинские войска, отступающие из-под Кременной, бросают своих погибших и даже раненых, которым можно было бы оказать помощь.В последние месяцы на этом направлении идут ожесточенные бои. Украинская армия регулярно обстреливает Кременную и Сватово и пытается прорвать российскую оборону, но все ее атаки пресекаются. ВСУ несут там тяжелые потери.

https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856911676.html

кременная

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины