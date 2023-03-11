https://ria.ru/20230311/ukraina-1857242241.html

В США перечислили десять правил пропаганды, которые использует Киев

В США перечислили десять правил пропаганды, которые использует Киев - РИА Новости, 11.03.2023

В США перечислили десять правил пропаганды, которые использует Киев

Украина активно пользуется "десятью правилами пропаганды", которые перечислил британский общественный деятель и писатель Артур Понсонби в начале XX века, пишет... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:47

2023-03-11T17:47

2023-03-11T17:47

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украина активно пользуется "десятью правилами пропаганды", которые перечислил британский общественный деятель и писатель Артур Понсонби в начале XX века, пишет Daily Reckoning.Daily Reckoning перечисляет их:1. Мы не хотим воевать, мы просто защищаемся.2. В развязывании войны виновата другая сторона.3. Лидер наших противников – зло.4. Мы защищаем высокие ценности, а не собственные интересы.5. Враг целенаправленно творит злодеяния, а мы лишь совершаем ошибки.6. Враг использует запрещенное международным правом оружие.7. У нас практически нет потерь, враг же истощен.8. Ученые и деятели культуры поддерживают нас.9. Наше дело священно.10. Те, кто против нашей пропаганды – предатели."Просто посмотрите новости. Ежедневный просмотр новостных лент заставляет вспомнить три или более из этих правил пропаганды. В некоторые дни - шесть или семь. В другие - все десять", - отмечает издание.Так, автор обращает внимание на утверждения Киева о том, что Россия внезапно напала на Украину. Однако напоминает о том, как президент России Владимир Путин еще до начала конфликта предупреждал НАТО, что ее экспансия на Украину станет пересечением "красной линии".На протяжении многих лет Соединенные Штаты и их союзники по альянсу вооружали и обучали украинские войска, добавляет автор. "Таким образом, нельзя утверждать, что конфликт не был спровоцирован", — указывает он.Далее издание обращает внимание на звучащие утверждения о том, что помощь Украине — "благородная цель". Однако, говорится в статье, все чаще появляется информация о разворовывании значительной части этой помощи.Не редки сообщения в западной и украинской прессе о массовых убийствах гражданских лиц, которые якобы совершили российские войска, продолжает автор. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что они весьма сомнительны, отмечает он.Также в статье обращает внимание на появляющиеся в прессе заголовки, в которых Путина буквально называют злом. По мнению автора, это не что иное, как пропаганда. Daily Reckoning отмечает, что Украина ранее обвиняла Россию в использовании запрещенного оружия, но хоть каких-нибудь доказательств так и не предоставила. При этом, по указывает автор, есть свидетельства того, что именно ВСУ готовились использовать такое оружие.На Западе распространены заявления о десятках тысячах погибших и раненых с российской стороны, пишет Daily Reckoning. Однако западные СМИ, которые проводили собственные расследования на этот счет, озвучивали цифры намного меньше, добавляет автор.Издание также отмечает, что киевский режим старается получится максимум пользы из поддержки медийных лиц. Автор, в частности, обращает внимание на то, сколько интеллектуалов и художников могут похвастаться аккаунтами в Twitter с изображением украинского флага."Инакомыслие пресекается на корню – иначе как объяснить всеобщие утверждения СМИ об украинской праведности и российском зле? Об украинском мастерстве и российской некомпетентности? Украинскую победу и российское поражение", - резюмируется в статье.После начала российской спецоперации на Украине на Западе начали "отменять" все российское. Объектами агрессии становятся дипломатические представительства, рестораны русской кухни, магазины, сами россияне и граждане, поддерживающие действия Москвы.

https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857224192.html

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857215064.html

https://ria.ru/20230305/lv-1855979006.html

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