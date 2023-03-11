В Приморье служебные собаки нашли сбежавшего из колонии убийцу
Мужчину, осужденного за убийство и сбежавшего из колонии в Артеме, нашли служебные собаки
Кинолог с собакой. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Правоохранители спустя почти трое суток задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
Ранее в краевом ГУФСИН агентству рассказали, что находившийся на участке колонии-поселения при ИК-20 мужчина сбежал с территории. Прокуратура сообщила, что возбуждено дело по факту побега. По данным ведомства, мужчина отбывал наказание за совершение разбойного нападения, покушение на убийство и убийство. В прошлом он был неоднократно судим. Источник РИА Новости в силовых структурах края отметил, что за свою криминальную карьеру беглец заработал пять судимостей, включая последнюю.
"Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников ГУФСИН и УМВД задержан осужденный Ивченко, ранее оставивший место отбывания наказания в колонии-поселении в Артёме. Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, средств массовой информации и жителей Приморья", - сказал собеседник.
По данным полиции, правоохранители искали беглеца почти трое суток. Вечером 11 марта полицейские отрабатывали лесной массив в Шкотовском районе. Служебно-розыскные собаки по кличке Берта и Ямайка под руководством специалистов кинологической службы Натальи Соловьевой и Юлии Сорогиной в поле нашли личные вещи осужденного и вывели сотрудников полиции к месту его отхода. Беглец был найден и задержан в поселке Шкотово, куда он пришел, чтобы купить продукты.