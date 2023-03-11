https://ria.ru/20230311/ubiytsa-1857242006.html

В Приморье служебные собаки нашли сбежавшего из колонии убийцу

В Приморье служебные собаки нашли сбежавшего из колонии убийцу - РИА Новости, 11.03.2023

В Приморье служебные собаки нашли сбежавшего из колонии убийцу

Правоохранители спустя почти трое суток задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:45

2023-03-11T17:45

2023-03-11T17:45

происшествия

шкотовский район

приморский край

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Правоохранители спустя почти трое суток задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН. Ранее в краевом ГУФСИН агентству рассказали, что находившийся на участке колонии-поселения при ИК-20 мужчина сбежал с территории. Прокуратура сообщила, что возбуждено дело по факту побега. По данным ведомства, мужчина отбывал наказание за совершение разбойного нападения, покушение на убийство и убийство. В прошлом он был неоднократно судим. Источник РИА Новости в силовых структурах края отметил, что за свою криминальную карьеру беглец заработал пять судимостей, включая последнюю. "Благодаря грамотным совместным действиям сотрудников ГУФСИН и УМВД задержан осужденный Ивченко, ранее оставивший место отбывания наказания в колонии-поселении в Артёме. Руководство благодарит за оказанное содействие сотрудников полиции, средств массовой информации и жителей Приморья", - сказал собеседник. По данным полиции, правоохранители искали беглеца почти трое суток. Вечером 11 марта полицейские отрабатывали лесной массив в Шкотовском районе. Служебно-розыскные собаки по кличке Берта и Ямайка под руководством специалистов кинологической службы Натальи Соловьевой и Юлии Сорогиной в поле нашли личные вещи осужденного и вывели сотрудников полиции к месту его отхода. Беглец был найден и задержан в поселке Шкотово, куда он пришел, чтобы купить продукты.

https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html

шкотовский район

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шкотовский район, приморский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)