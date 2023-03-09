https://ria.ru/20230309/pobeg-1856686085.html
В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения
В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения - РИА Новости, 09.03.2023
В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения
Осужденный в четверг совершил побег из колонии-поселения в городе Артем в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:28
2023-03-09T10:28
2023-03-09T10:28
происшествия
россия
приморский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Осужденный в четверг совершил побег из колонии-поселения в городе Артем в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчина осужден за убийство, но отбыл большую часть срока, поэтому находился в колонии-поселении. "ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного Ивченко В.А. 1981 года рождения, отбывавшего наказание на участке колонии-поселения при ИК-20", - сказал собеседник в ГУФСИН. Информацию о местонахождении Ивченко можно сообщить в отдел розыска по телефонам 8 (423) 2305-327, 2305-447, в дежурную часть - 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции. Приметы сбежавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, средний нос, слегка свернутый вправо, овальное лицо. На предплечьях обеих рук у мужчины татуировки в виде готических узоров, на правой стороне шеи -татуировка в виде шестиугольной звезды. На осужденном были ботинки, замшевая куртка, штаны и вязаная шапка - все черное. В ГУФСИН отметили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, могут свободно перемещаться по территории без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации. Краевое УМВД отмечает, что полицейские в Артеме ориентированы на поиски и задержание Ивченко. Ориентировки с приметами беглеца направлены наружным нарядам полиции. В соцсетях опубликована ориентировка на Ивченко. Там указано, что он неоднократно судим, в последний раз в 2010 году – по статьям о разбое и убийстве, должен был освободиться в 2027 году.
https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html
https://ria.ru/20230303/zaklyuchennye-1855513738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), артем
Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Артем
В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения
В приморском городе Артем осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Осужденный в четверг совершил побег из колонии-поселения в городе Артем в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчина осужден за убийство, но отбыл большую часть срока, поэтому находился в колонии-поселении.
"ГУФСИН России
по Приморскому краю
принимает усиленные меры по розыску осужденного Ивченко В.А. 1981 года рождения, отбывавшего наказание на участке колонии-поселения при ИК-20", - сказал собеседник в ГУФСИН.
Информацию о местонахождении Ивченко можно сообщить в отдел розыска по телефонам 8 (423) 2305-327, 2305-447, в дежурную часть - 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции.
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Приметы сбежавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, средний нос, слегка свернутый вправо, овальное лицо. На предплечьях обеих рук у мужчины татуировки в виде готических узоров, на правой стороне шеи -татуировка в виде шестиугольной звезды. На осужденном были ботинки, замшевая куртка, штаны и вязаная шапка - все черное.
В ГУФСИН отметили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, могут свободно перемещаться по территории без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.
Краевое УМВД отмечает, что полицейские в Артеме ориентированы на поиски и задержание Ивченко. Ориентировки с приметами беглеца направлены наружным нарядам полиции.
В соцсетях опубликована ориентировка на Ивченко. Там указано, что он неоднократно судим, в последний раз в 2010 году – по статьям о разбое и убийстве, должен был освободиться в 2027 году.
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