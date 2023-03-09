https://ria.ru/20230309/pobeg-1856686085.html

В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения

В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения - РИА Новости, 09.03.2023

В Приморье заключенный сбежал из колонии-поселения

Осужденный в четверг совершил побег из колонии-поселения в городе Артем в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:28

2023-03-09T10:28

2023-03-09T10:28

происшествия

россия

приморский край

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Осужденный в четверг совершил побег из колонии-поселения в городе Артем в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУФСИН. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчина осужден за убийство, но отбыл большую часть срока, поэтому находился в колонии-поселении. "ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного Ивченко В.А. 1981 года рождения, отбывавшего наказание на участке колонии-поселения при ИК-20", - сказал собеседник в ГУФСИН. Информацию о местонахождении Ивченко можно сообщить в отдел розыска по телефонам 8 (423) 2305-327, 2305-447, в дежурную часть - 8 (423) 2305-311 или в ближайшее отделение полиции. Приметы сбежавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, средний нос, слегка свернутый вправо, овальное лицо. На предплечьях обеих рук у мужчины татуировки в виде готических узоров, на правой стороне шеи -татуировка в виде шестиугольной звезды. На осужденном были ботинки, замшевая куртка, штаны и вязаная шапка - все черное. В ГУФСИН отметили, что в колонии-поселении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации, могут свободно перемещаться по территории без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации. Краевое УМВД отмечает, что полицейские в Артеме ориентированы на поиски и задержание Ивченко. Ориентировки с приметами беглеца направлены наружным нарядам полиции. В соцсетях опубликована ориентировка на Ивченко. Там указано, что он неоднократно судим, в последний раз в 2010 году – по статьям о разбое и убийстве, должен был освободиться в 2027 году.

https://ria.ru/20230309/kriminal-1856447047.html

https://ria.ru/20230303/zaklyuchennye-1855513738.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, приморский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), артем