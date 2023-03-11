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Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией

Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией - РИА Новости, 11.03.2023

Украинские пограничники начали рыть траншеи на границе с Молдавией

Украинские пограничники копают траншеи на границе с Молдавией, заявила РИА Новости пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:32

2023-03-11T16:32

2023-03-11T19:00

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КИШИНЕВ, 11 мар — РИА Новости. Украинские пограничники копают траншеи на границе с Молдавией, заявила РИА Новости пресс-офицер Пограничной полиции Молдавии Раиса Новицки. "Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, а также контрабанды с территории Украины в Молдавию", — сказала она. По ее словам, подобные рвы можно видеть на территории Украины рядом с пунктами пропуска и там, где дороги проходят близко к государственной границе.Об этом свидетельствуют и фотографии, опубликованные в молдавских Telegram-каналах. Среди авторов подобных публикаций оказался депутат парламента от Соцпартии Молдавии Богдан Цырдя. В конце февраля российское Минобороны предупредило об угрозе вторжения украинской армии в Приднестровье. По данным ведомства, предлогом должна послужить инсценировка наступления российских войск. В Кишиневе отрицали наличие прямых угроз для безопасности страны.

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