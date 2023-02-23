https://ria.ru/20230223/provokatsiya-1853918523.html

Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны

Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.02.2023

Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны

Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявило российское Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2023

2023-02-23T06:17

2023-02-23T06:17

2023-02-23T09:31

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявило российское Минобороны в Telegram-канале.В качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории Приднестровья. Для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму, добавили в ведомстве.Минобороны подчеркнуло, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины и Приднестровской Молдавской Республики и готово отреагировать на любые изменения обстановки.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины