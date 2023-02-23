06:17 23.02.2023 (обновлено: 09:31 23.02.2023)
Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны
Минобороны России заявило о подготовке Киевом вооруженной провокации против Приднестровья
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявило российское Минобороны в Telegram-канале.
"По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"*, — говорится в сообщении.
В качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории Приднестровья. Для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму, добавили в ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины и Приднестровской Молдавской Республики и готово отреагировать на любые изменения обстановки.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Запрещенная в России террористическая организация.