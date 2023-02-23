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Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230223/provokatsiya-1853918523.html
Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны
Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.02.2023
Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны
Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявило российское Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 23.02.2023
2023-02-23T06:17
2023-02-23T09:31
в мире
россия
киев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявило российское Минобороны в Telegram-канале.В качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории Приднестровья. Для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму, добавили в ведомстве.Минобороны подчеркнуло, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины и Приднестровской Молдавской Республики и готово отреагировать на любые изменения обстановки.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
06:17 23.02.2023 (обновлено: 09:31 23.02.2023)
 
Киев готовит провокацию против Приднестровья, заявили в Минобороны

Минобороны России заявило о подготовке Киевом вооруженной провокации против Приднестровья

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, заявило российское Минобороны в Telegram-канале.

"По имеющейся информации, в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"*, — говорится в сообщении.

В качестве предлога для вторжения Киев планирует инсценировать "наступление российских войск" с территории Приднестровья. Для этого диверсанты переоденутся в российскую военную форму, добавили в ведомстве.
Минобороны подчеркнуло, что внимательно следит за ситуацией на границе Украины и Приднестровской Молдавской Республики и готово отреагировать на любые изменения обстановки.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
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"Охота на ведьм". Судьба Приднестровья оказалась под угрозой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВооруженные силы Украины
 
 
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