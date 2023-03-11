https://ria.ru/20230311/siriya-1857215615.html

В Сирии начал работу российский многопрофильный госпиталь

В Сирии начал работу российский многопрофильный госпиталь - РИА Новости, 11.03.2023

В Сирии начал работу российский многопрофильный госпиталь

Российский многопрофильный госпиталь начал работу в Сирии для оказания помощи пострадавшим при землетрясении, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:05

2023-03-11T14:05

2023-03-11T15:51

хорошие новости

сирия

россия

турция

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российский многопрофильный госпиталь начал работу в Сирии для оказания помощи пострадавшим при землетрясении, сообщила в субботу пресс-служба Минздрава России. "В сирийский Алеппо прибыла мультидисциплинарная бригада врачей Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи пострадавшим при землетрясении. Российскими специалистами развернут многопрофильный полевой госпиталь, уже начат прием пациентов", — говорится в сообщении. Медицинскую помощь более чем по десяти направлениям оказывают порядка 30 специалистов, в их числе хирурги и травматологи, терапевты и педиатры, неврологи и врачи ультразвуковой диагностики, а также средний медперсонал, уточнили в пресс-службе. "Россия и Сирия традиционно сотрудничают по многим направлениям. Уверен, такое сотрудничество будет продолжаться и расширяться", — сказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение также привело к серьезным разрушениям и жертвам в соседней Сирии. По последним данным МВД Турции, число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч, из них 4267 — сирийцы.

https://ria.ru/20230310/konferentsiya-1857060677.html

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Ольга Фомченкова

сирия, россия, турция, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), землетрясение в турции и сирии