https://ria.ru/20230311/samolet-1857249038.html

Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей

Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей - РИА Новости, 11.03.2023

Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей

Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с пролетом иранского военного самолета вблизи общей... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:33

2023-03-11T18:33

2023-03-11T18:33

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иран

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БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с пролетом иранского военного самолета вблизи общей границы, сообщает в субботу пресс-служба азербайджанского МИД. "Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем. 11 марта посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД и ему вручена соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении. Также в связи с инцидентом совместно выступили Минобороны и МИД Азербайджана. "Одиннадцатого марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Ирану, с 09:44 (08:44 мск) до 10:26 (09:26) непрерывно совершал полет вдоль азербайджанско-иранской государственной границы. Самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Такое приближение военного самолета Ирана к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856873432.html

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в мире, иран, азербайджан, баку, аббас мусави