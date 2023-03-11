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Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей - РИА Новости, 11.03.2023
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18:33 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/samolet-1857249038.html
Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей
Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей - РИА Новости, 11.03.2023
Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей
Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с пролетом иранского военного самолета вблизи общей... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T18:33
2023-03-11T18:33
в мире
иран
азербайджан
баку
аббас мусави
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БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с пролетом иранского военного самолета вблизи общей границы, сообщает в субботу пресс-служба азербайджанского МИД. "Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем. 11 марта посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД и ему вручена соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении. Также в связи с инцидентом совместно выступили Минобороны и МИД Азербайджана. "Одиннадцатого марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Ирану, с 09:44 (08:44 мск) до 10:26 (09:26) непрерывно совершал полет вдоль азербайджанско-иранской государственной границы. Самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Такое приближение военного самолета Ирана к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856873432.html
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в мире, иран, азербайджан, баку, аббас мусави
В мире, Иран, Азербайджан, Баку, Аббас Мусави
Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского самолета над границей

Баку выразил протест Тегерану из-за пролета иранского военного самолета над границей

© РИА Новости / Алексей КуденкоБаку
Баку - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Баку. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 11 мар – РИА Новости. Посол Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста в связи с пролетом иранского военного самолета вблизи общей границы, сообщает в субботу пресс-служба азербайджанского МИД.
"Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем. 11 марта посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД и ему вручена соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении.
Также в связи с инцидентом совместно выступили Минобороны и МИД Азербайджана.
"Одиннадцатого марта 2023 года военный самолет, принадлежащий Ирану, с 09:44 (08:44 мск) до 10:26 (09:26) непрерывно совершал полет вдоль азербайджанско-иранской государственной границы. Самолет пролетел в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей. Такое приближение военного самолета Ирана к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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В миреИранАзербайджанБакуАббас Мусави
 
 
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