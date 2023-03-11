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Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране - РИА Новости, 11.03.2023
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03:59 11.03.2023 (обновлено: 06:05 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/sallivan-1857168494.html
Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране
Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране - РИА Новости, 11.03.2023
Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страна не должна предоставлять России... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:59
2023-03-11T06:05
в мире
грузия
россия
сша
джейк салливан
саломе зурабишвили
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страна не должна предоставлять России возможности для обхода западных санкций, сообщил Белый дом.Встреча состоялась на фоне массовых протестов в Грузии против проекта закона об иностранных агентах, который правящая партия согласилась отозвать."Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров", - сказано в пресс-релизе.Стороны также обсудили последние события в Грузии, приветствовав отзыв спорного законопроекта и подчеркнув заинтересованность обеих стран в ее евроатлантической интеграции.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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в мире, грузия, россия, сша, джейк салливан, саломе зурабишвили, владимир путин
В мире, Грузия, Россия, США, Джейк Салливан, Саломе Зурабишвили, Владимир Путин
Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране

Советник Байдена Салливан предостерег президента Грузии Зурабишвили от помощи России

© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страна не должна предоставлять России возможности для обхода западных санкций, сообщил Белый дом.
Встреча состоялась на фоне массовых протестов в Грузии против проекта закона об иностранных агентах, который правящая партия согласилась отозвать.
Депутат Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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"Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров", - сказано в пресс-релизе.
«
"Господин Салливан подчеркнул, что Грузия не должна становиться коридором для обхода (санкций)", - добавили в Белом доме.
Стороны также обсудили последние события в Грузии, приветствовав отзыв спорного законопроекта и подчеркнув заинтересованность обеих стран в ее евроатлантической интеграции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Протесты в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

Протестующие бросают дымовую шашку в полицию у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13
© ZURAB TSERTSVADZE

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
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7 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13
© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13
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"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

Участники акции протеста разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
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11 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

Сгоревший полицейский автомобиль в Тбилиси, Грузия

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
Перейти в медиабанк
7 из 13

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
Перейти в медиабанк
11 из 13

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13
 
В миреГрузияРоссияСШАДжейк СалливанСаломе ЗурабишвилиВладимир Путин
 
 
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