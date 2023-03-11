https://ria.ru/20230311/sallivan-1857168494.html

Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране

Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране - РИА Новости, 11.03.2023

Салливан обсудил с президентом Грузии последние события в стране

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страна не должна предоставлять России... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T03:59

2023-03-11T03:59

2023-03-11T06:05

в мире

грузия

россия

сша

джейк салливан

саломе зурабишвили

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил президенту Грузии Саломе Зурабишвили, что ее страна не должна предоставлять России возможности для обхода западных санкций, сообщил Белый дом.Встреча состоялась на фоне массовых протестов в Грузии против проекта закона об иностранных агентах, который правящая партия согласилась отозвать."Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией из более чем 30 союзников и партнеров", - сказано в пресс-релизе.Стороны также обсудили последние события в Грузии, приветствовав отзыв спорного законопроекта и подчеркнув заинтересованность обеих стран в ее евроатлантической интеграции.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230310/voyna-1857156643.html

грузия

россия

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в мире, грузия, россия, сша, джейк салливан, саломе зурабишвили, владимир путин