https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856716515.html

Протесты в Тбилиси

Протесты в Тбилиси - РИА Новости, 09.03.2023

Протесты в Тбилиси

В столице Грузии до утра не стихали протесты жителей, не согласных с новым законом об иностранных агентах. Cтычки манифестантов с полицией — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:12

2023-03-09T13:12

2023-03-09T23:31

фото

тбилиси

протесты

протесты в тбилиси

полиция

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В столице Грузии до утра не стихали протесты жителей, не согласных с новым законом об иностранных агентах. Cтычки манифестантов с полицией — в фотоленте Ria.ru.

тбилиси

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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