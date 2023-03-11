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В Ленинградской области работник бильярдной открыл стрельбу по посетителям
В Ленинградской области работник бильярдной открыл стрельбу по посетителям - РИА Новости, 11.03.2023
В Ленинградской области работник бильярдной открыл стрельбу по посетителям
В городе Выборг Ленинградской области работник бильярдного клуба выстрелил из травматического оружия в посетителей, сообщили в пресс-службе управления... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:42
2023-03-11T14:42
2023-03-11T14:42
происшествия
выборг
ленинградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. В городе Выборг Ленинградской области работник бильярдного клуба выстрелил из травматического оружия в посетителей, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел ночью в бильярдном клубе, расположенном на улице Кривоносова в городе Выборге. "Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили, что работник заведения, пытаясь остановить конфликт, возникший между посетителями, произвел в них три выстрела из травматического пистолета "Grand Power", - сообщает пресс-служба Росгвардии. Посетители были госпитализированы с ранением ягодицы и бедра. А 42-летний владелец "травмата" доставлен в отдел полиции, где выяснят правомерность применения оружия. Отмечается, что он владеет оружием на законных основаниях и состоит на учёте в Росгвардии как владелец гражданского оружия.
https://ria.ru/20230309/smolensk-1856745923.html
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происшествия, выборг, ленинградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Выборг, Ленинградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ленинградской области работник бильярдной открыл стрельбу по посетителям
В Ленинградской области работник бильярдной ранил посетителей из травматического оружия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости.
В городе Выборг Ленинградской области работник бильярдного клуба выстрелил из травматического оружия в посетителей, сообщили
в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел ночью в бильярдном клубе, расположенном на улице Кривоносова в городе Выборге.
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"Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили, что работник заведения, пытаясь остановить конфликт, возникший между посетителями, произвел в них три выстрела из травматического пистолета "Grand Power", - сообщает пресс-служба Росгвардии.
Посетители были госпитализированы с ранением ягодицы и бедра. А 42-летний владелец "травмата" доставлен в отдел полиции, где выяснят правомерность применения оружия. Отмечается, что он владеет оружием на законных основаниях и состоит на учёте в Росгвардии как владелец гражданского оружия.
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