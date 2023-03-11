Рейтинг@Mail.ru
Мадуро назвал Путина великим воином - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 11.03.2023 (обновлено: 21:55 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/putin-1857259721.html
Мадуро назвал Путина великим воином
Мадуро назвал Путина великим воином - РИА Новости, 11.03.2023
Мадуро назвал Путина великим воином
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики нескольким крупным мировым деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:58
2023-03-11T21:55
в мире
венесуэла
испания
россия
николас мадуро
владимир путин
джо байден
организация американских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_5e1d1ba4f13f64c02eb80f9896a1c2b9.jpg
МЕХИКО, 11 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики нескольким крупным мировым деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим мнением он поделился в эфире программы La Pizarra, которая также транслировалась на его странице в Twitter.При этом секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро венесуэльский лидер назвал предателем, бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — переговорщиком, экс-президент Аргентины Маурисио Макри — помойкой, а Фиделя Кастро — историческим гигантом.
https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html
венесуэла
испания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/96/1559169604_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_c9410cc7efa518c8e24996e9fe268153.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, испания, россия, николас мадуро, владимир путин, джо байден, организация американских государств, twitter
В мире, Венесуэла, Испания, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Джо Байден, Организация американских государств, Twitter
Мадуро назвал Путина великим воином

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 11 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики нескольким крупным мировым деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим мнением он поделился в эфире программы La Pizarra, которая также транслировалась на его странице в Twitter.
«

"Папа — чудотворец, Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, (президент России Владимир) Путин — великий воин", — сказал Мадуро.

При этом секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро венесуэльский лидер назвал предателем, бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — переговорщиком, экс-президент Аргентины Маурисио Макри — помойкой, а Фиделя Кастро — историческим гигантом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Предсказавший развал СССР французский историк назвал следующую цель Путина
Вчера, 15:45
 
В миреВенесуэлаИспанияРоссияНиколас МадуроВладимир ПутинДжо БайденОрганизация американских государствTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала