https://ria.ru/20230311/putin-1857259721.html

Мадуро назвал Путина великим воином

Мадуро назвал Путина великим воином - РИА Новости, 11.03.2023

Мадуро назвал Путина великим воином

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики нескольким крупным мировым деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T19:58

2023-03-11T19:58

2023-03-11T21:55

в мире

венесуэла

испания

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николас мадуро

владимир путин

джо байден

организация американских государств

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МЕХИКО, 11 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики нескольким крупным мировым деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим мнением он поделился в эфире программы La Pizarra, которая также транслировалась на его странице в Twitter.При этом секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро венесуэльский лидер назвал предателем, бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — переговорщиком, экс-президент Аргентины Маурисио Макри — помойкой, а Фиделя Кастро — историческим гигантом.

https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html

венесуэла

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в мире, венесуэла, испания, россия, николас мадуро, владимир путин, джо байден, организация американских государств, twitter