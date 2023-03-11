https://ria.ru/20230311/putin-1857259721.html
Мадуро назвал Путина великим воином
Мадуро назвал Путина великим воином - РИА Новости, 11.03.2023
Мадуро назвал Путина великим воином
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики нескольким крупным мировым деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:58
2023-03-11T19:58
2023-03-11T21:55
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МЕХИКО, 11 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал короткие характеристики нескольким крупным мировым деятелям, в том числе президенту России Владимиру Путину. Своим мнением он поделился в эфире программы La Pizarra, которая также транслировалась на его странице в Twitter.При этом секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро венесуэльский лидер назвал предателем, бывшего премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — переговорщиком, экс-президент Аргентины Маурисио Макри — помойкой, а Фиделя Кастро — историческим гигантом.
https://ria.ru/20230311/todd-1857224436.html
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В мире, Венесуэла, Испания, Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Джо Байден, Организация американских государств, Twitter
Мадуро назвал Путина великим воином
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина великим воином