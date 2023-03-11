https://ria.ru/20230311/pozhar-1857184201.html

Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье

Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье - РИА Новости, 11.03.2023

Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье

Один из двух пострадавших в пожаре в частном доме в Белогорске Приамурья, где погибли две женщины, умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T08:45

2023-03-11T08:45

2023-03-11T08:45

происшествия

белогорск

россия

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Один из двух пострадавших в пожаре в частном доме в Белогорске Приамурья, где погибли две женщины, умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. "В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек на пожаре", - говорится в сообщении. Пожар произошёл 11 марта около часа ночи (местного времени) в городе Белогорске. При тушении помещения летней кухни домовладения обнаружены тела двух женщин с термическими ожогами. Кроме того, в больнице скончался мужчина, доставленный с места пожара.

https://ria.ru/20230226/pozhar-1854418555.html

белогорск

россия

амурская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белогорск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)