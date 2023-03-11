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Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье - РИА Новости, 11.03.2023
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08:45 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857184201.html
Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье
Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье - РИА Новости, 11.03.2023
Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье
Один из двух пострадавших в пожаре в частном доме в Белогорске Приамурья, где погибли две женщины, умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T08:45
2023-03-11T08:45
происшествия
белогорск
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Один из двух пострадавших в пожаре в частном доме в Белогорске Приамурья, где погибли две женщины, умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области. "В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек на пожаре", - говорится в сообщении. Пожар произошёл 11 марта около часа ночи (местного времени) в городе Белогорске. При тушении помещения летней кухни домовладения обнаружены тела двух женщин с термическими ожогами. Кроме того, в больнице скончался мужчина, доставленный с места пожара.
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белогорск
россия
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происшествия, белогорск, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белогорск, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Умер мужчина, пострадавший при пожаре в Приамурье

Умер мужчина, пострадавший при пожаре в приамурском Белогорске, где погибли две женщины

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Медицинская сестра в больнице. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. Один из двух пострадавших в пожаре в частном доме в Белогорске Приамурья, где погибли две женщины, умер в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
"В Белогорске возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек на пожаре", - говорится в сообщении.
Пожар произошёл 11 марта около часа ночи (местного времени) в городе Белогорске. При тушении помещения летней кухни домовладения обнаружены тела двух женщин с термическими ожогами. Кроме того, в больнице скончался мужчина, доставленный с места пожара.
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ПроисшествияБелогорскРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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