https://ria.ru/20230311/pozhar-1857176955.html
При пожаре в Приамурье погибли две женщины
При пожаре в Приамурье погибли две женщины - РИА Новости, 11.03.2023
При пожаре в Приамурье погибли две женщины
В Белогорске Амурской области при пожаре в частном деревянном доме погибли две женщины, еще два человека пострадали от огня, сообщает региональное управление... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T07:06
2023-03-11T07:06
2023-03-11T07:08
происшествия
белогорск
амурская область
белогорский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. В Белогорске Амурской области при пожаре в частном деревянном доме погибли две женщины, еще два человека пострадали от огня, сообщает региональное управление МЧС. Пожар произошел в ночь на субботу. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений Белогорского гарнизона наблюдалось открытое горение строения, а развитию пожара способствовало позднее сообщение. По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белогорску и Белогорскому району проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. К месту происшествия направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причину гибели женщин установят специалисты судебно-судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857166500.html
белогорск
амурская область
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происшествия, белогорск, амурская область, белогорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белогорск, Амурская область, Белогорский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Приамурье погибли две женщины
При пожаре в Белогорске Амурской области погибли две женщины, еще два человека пострадали