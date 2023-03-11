https://ria.ru/20230311/pozhar-1857176955.html

При пожаре в Приамурье погибли две женщины

При пожаре в Приамурье погибли две женщины - РИА Новости, 11.03.2023

При пожаре в Приамурье погибли две женщины

В Белогорске Амурской области при пожаре в частном деревянном доме погибли две женщины, еще два человека пострадали от огня, сообщает региональное управление... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T07:06

2023-03-11T07:06

2023-03-11T07:08

происшествия

белогорск

амурская область

белогорский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мар – РИА Новости. В Белогорске Амурской области при пожаре в частном деревянном доме погибли две женщины, еще два человека пострадали от огня, сообщает региональное управление МЧС. Пожар произошел в ночь на субботу. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений Белогорского гарнизона наблюдалось открытое горение строения, а развитию пожара способствовало позднее сообщение. По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белогорску и Белогорскому району проводится доследственная проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. К месту происшествия направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причину гибели женщин установят специалисты судебно-судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20230311/pozhar-1857166500.html

белогорск

амурская область

белогорский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белогорск, амурская область, белогорский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)