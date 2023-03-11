https://ria.ru/20230311/nato-1857278577.html

СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО

СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО - РИА Новости, 11.03.2023

СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО

Великобритании следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе у британского министра обороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T23:31

2023-03-11T23:31

2023-03-11T23:31

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Великобритании следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе у британского министра обороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе. "Все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону... Если он не добьется значительного увеличения, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону", - сказал источник изданию. По данным источника, Франция предпочла, чтобы следующим генсеком НАТО стал кто-то из стран ЕС. Как отмечает газета, существуют также опасения по поводу состояния британской армии после многих лет недостаточного инвестирования. В понедельник газета Daily Mail сообщила, что британский премьер Риши Сунак во время визита в США объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию. Ранее издание Politico писало, что при обсуждениях возможных кандидатов зачастую обсуждаются имена премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каи Каллас и Бена Уоллеса. С меньшей частотой, но также обсуждают возможность назначения на должность генсека премьера Литвы Ингриду Шимоните, президента Словакии Зузану Чапутову и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230311/evroparlament-1857221528.html

https://ria.ru/20230223/tanki-1853938856.html

великобритания

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в мире, великобритания, франция, сша, бен уоллес, риши сунак, марк рютте, нато, евросоюз