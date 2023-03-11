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СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО - РИА Новости, 11.03.2023
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23:31 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/nato-1857278577.html
СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО
СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО - РИА Новости, 11.03.2023
СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО
Великобритании следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе у британского министра обороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:31
2023-03-11T23:31
в мире
великобритания
франция
сша
бен уоллес
риши сунак
марк рютте
нато
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Великобритании следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе у британского министра обороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе. "Все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону... Если он не добьется значительного увеличения, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону", - сказал источник изданию. По данным источника, Франция предпочла, чтобы следующим генсеком НАТО стал кто-то из стран ЕС. Как отмечает газета, существуют также опасения по поводу состояния британской армии после многих лет недостаточного инвестирования. В понедельник газета Daily Mail сообщила, что британский премьер Риши Сунак во время визита в США объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию. Ранее издание Politico писало, что при обсуждениях возможных кандидатов зачастую обсуждаются имена премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каи Каллас и Бена Уоллеса. С меньшей частотой, но также обсуждают возможность назначения на должность генсека премьера Литвы Ингриду Шимоните, президента Словакии Зузану Чапутову и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230311/evroparlament-1857221528.html
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в мире, великобритания, франция, сша, бен уоллес, риши сунак, марк рютте, нато, евросоюз
В мире, Великобритания, Франция, США, Бен Уоллес, Риши Сунак, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз
СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО

Telegraph: Уоллес не сможет стать генсеком НАТО, если Британия не увеличит военные расходы

© AP Photo / Michal DyjukМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Великобритании следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе у британского министра обороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.
"Все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону... Если он не добьется значительного увеличения, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону", - сказал источник изданию.
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По данным источника, Франция предпочла, чтобы следующим генсеком НАТО стал кто-то из стран ЕС.
Как отмечает газета, существуют также опасения по поводу состояния британской армии после многих лет недостаточного инвестирования.
В понедельник газета Daily Mail сообщила, что британский премьер Риши Сунак во время визита в США объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию.
Ранее издание Politico писало, что при обсуждениях возможных кандидатов зачастую обсуждаются имена премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каи Каллас и Бена Уоллеса. С меньшей частотой, но также обсуждают возможность назначения на должность генсека премьера Литвы Ингриду Шимоните, президента Словакии Зузану Чапутову и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
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В миреВеликобританияФранцияСШАБен УоллесРиши СунакМарк РюттеНАТОЕвросоюз
 
 
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