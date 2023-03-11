СМИ сообщили, что Уоллес может потерять шанс стать генсеком НАТО
Telegraph: Уоллес не сможет стать генсеком НАТО, если Британия не увеличит военные расходы
© AP Photo / Michal DyjukМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
© AP Photo / Michal Dyjuk
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Великобритании следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе у британского министра обороны Бена Уоллеса не останется шансов стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в альянсе.
"Все заметили, что Уоллес говорил о расходах на оборону... Если он не добьется значительного увеличения, то, скорее всего, следующий генеральный секретарь будет из другого места. Другие страны серьезно увеличивают свои расходы на оборону", - сказал источник изданию.
Как отмечает газета, существуют также опасения по поводу состояния британской армии после многих лет недостаточного инвестирования.
В понедельник газета Daily Mail сообщила, что британский премьер Риши Сунак во время визита в США объявит о повышении оборонных расходов Великобритании на 5 миллиардов фунтов, однако эта сумма не превысит 8-11 миллиардов фунтов стерлингов, как этого требовал Уоллес, ссылаясь на растущую инфляцию.
Ранее издание Politico писало, что при обсуждениях возможных кандидатов зачастую обсуждаются имена премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Каи Каллас и Бена Уоллеса. С меньшей частотой, но также обсуждают возможность назначения на должность генсека премьера Литвы Ингриду Шимоните, президента Словакии Зузану Чапутову и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.