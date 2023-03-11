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Биография Ли Цяна - РИА Новости, 11.03.2023
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06:42 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/li-1855342602.html
Биография Ли Цяна
Биография Ли Цяна - РИА Новости, 11.03.2023
Биография Ли Цяна
Китайский политик Ли Цян родился в июле 1959 года в городском уезде Жуйань провинции Чжэцзян. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T06:42
2023-03-11T06:42
справки
всекитайское собрание народных представителей
чжэцзян
китай
цзянсу
политика
коммунистическая партия китая
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Китайский политик Ли Цян родился в июле 1959 года в городском уезде Жуйань провинции Чжэцзян.В 1983 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК).В 1982 году окончил Чжэцзянский институт сельского хозяйства в Нинбо. Продолжил обучение в рамках программы магистратуры по инженерному менеджменту в Чжэцзянском университете в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян (1995-1997, заочно). Он также получил степень магистра делового администрирования в Гонконгском политехническом университете в Гонконге (2003-2005, заочно). Прошел обучение в Центральной партийной школе в Пекине.Трудовую деятельность начал в 1976 году рабочим на станции электромеханического дренажа и орошения, затем – на инструментальной фабрике в уезде Жуйань.В 1982-1984 годах работал в Коммунистической лиге молодежи Китая в уезде Жуйань, в 1984 году был секретарем Жуйанского уездного комитета Коммунистической лиги молодежи. В 1984-1996 годах работал на различных должностях в департаменте по гражданским делам провинции Чжэцзян.В 1996-1998 годах был членом постоянного комитета КПК города Цзиньхуа и секретарем горкома города Юнкан, провинция Чжэцзян.В 1998-2000 годах был заместителем главы главного управления народного правительства провинции Чжэцзян.В 2000-2002 годах был директором и партийным секретарем Бюро по промышленности и торговле провинции Чжэцзян.В 2002-2004 годах – секретарь городского комитета КПК Вэньчжоу, в 2003-2004 годах – глава постоянного комитета муниципального собрания народных представителей.В 2004-2011 годах – генеральный секретарь провинциального комитета в Чжэцзян, в 2005-2011 годах – член постоянного комитета провинциального парткома.В 2011-2012 годах – заместитель секретаря парткома провинции Чжэцзян, секретарь Политико-правового комитета.В 2012-2013 годах – заместитель секретаря парткома провинции Чжэцзян, исполняющий обязанности губернатора провинции Чжэцзян.В 2013-2016 годах – заместитель секретаря провинциального парткома, губернатор провинции Чжэцзян.В 2016-2017 годах – глава парткома провинции Цзянсу, в 2017 году возглавлял постоянный комитет провинциального собрания народных представителей.С 2017 года – член Политбюро ЦК КПК, секретарь провинциального комитета Цзянсу, глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции.С октября 2017 года – член Политбюро ЦК КПК, секретарь Шанхайского горкома партии.В октябре 2022 года вошел в состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, всекитайское собрание народных представителей, чжэцзян, китай, цзянсу, политика, коммунистическая партия китая
Справки, Всекитайское собрание народных представителей, Чжэцзян, Китай, Цзянсу, Политика, Коммунистическая партия Китая

Биография Ли Цяна

© AFP 2023 / Noel CelisЧлен Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Цян в Большом зале народных собраний в Пекине
Член Постоянного комитета Политбюро Коммунистической партии Китая Ли Цян в Большом зале народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / Noel Celis
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Китайский политик Ли Цян родился в июле 1959 года в городском уезде Жуйань провинции Чжэцзян.
В 1983 году вступил в Коммунистическую партию Китая (КПК).
В 1982 году окончил Чжэцзянский институт сельского хозяйства в Нинбо. Продолжил обучение в рамках программы магистратуры по инженерному менеджменту в Чжэцзянском университете в городе Ханчжоу провинции Чжэцзян (1995-1997, заочно). Он также получил степень магистра делового администрирования в Гонконгском политехническом университете в Гонконге (2003-2005, заочно). Прошел обучение в Центральной партийной школе в Пекине.
Трудовую деятельность начал в 1976 году рабочим на станции электромеханического дренажа и орошения, затем – на инструментальной фабрике в уезде Жуйань.
В 1982-1984 годах работал в Коммунистической лиге молодежи Китая в уезде Жуйань, в 1984 году был секретарем Жуйанского уездного комитета Коммунистической лиги молодежи.
В 1984-1996 годах работал на различных должностях в департаменте по гражданским делам провинции Чжэцзян.
В 1996-1998 годах был членом постоянного комитета КПК города Цзиньхуа и секретарем горкома города Юнкан, провинция Чжэцзян.
В 1998-2000 годах был заместителем главы главного управления народного правительства провинции Чжэцзян.
В 2000-2002 годах был директором и партийным секретарем Бюро по промышленности и торговле провинции Чжэцзян.
В 2002-2004 годах – секретарь городского комитета КПК Вэньчжоу, в 2003-2004 годах – глава постоянного комитета муниципального собрания народных представителей.
В 2004-2011 годах – генеральный секретарь провинциального комитета в Чжэцзян, в 2005-2011 годах – член постоянного комитета провинциального парткома.
В 2011-2012 годах – заместитель секретаря парткома провинции Чжэцзян, секретарь Политико-правового комитета.
В 2012-2013 годах – заместитель секретаря парткома провинции Чжэцзян, исполняющий обязанности губернатора провинции Чжэцзян.
В 2013-2016 годах – заместитель секретаря провинциального парткома, губернатор провинции Чжэцзян.
В 2016-2017 годах – глава парткома провинции Цзянсу, в 2017 году возглавлял постоянный комитет провинциального собрания народных представителей.
С 2017 года – член Политбюро ЦК КПК, секретарь провинциального комитета Цзянсу, глава постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции.
С октября 2017 года – член Политбюро ЦК КПК, секретарь Шанхайского горкома партии.
В октябре 2022 года вошел в состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВсекитайское собрание народных представителейЧжэцзянКитайЦзянсуПолитикаКоммунистическая партия Китая
 
 
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