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В новый состав ПК Политбюро КПК вошли семь человек - РИА Новости, 23.10.2022
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В новый состав ПК Политбюро КПК вошли семь человек
В новый состав ПК Политбюро КПК вошли семь человек - РИА Новости, 23.10.2022
В новый состав ПК Политбюро КПК вошли семь человек
Семь человек вошли в новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, включая четырех новых членов, следует из решения, принятого на первом пленуме... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:41
2022-10-23T10:25
в мире
си цзиньпин
ли кэцян
хань чжэн
чжэцзян
шанхай
китай
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ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Семь человек вошли в новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, включая четырех новых членов, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи.Новый состав ПК Политбюро ЦК КПК, в которых входят наиболее влиятельные политики страны, выглядит следующим образом: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.Сохранили свои места: Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин.Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян.Ли Цян (63 года) - член Компартии с 1983 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и занимает должность главы городского комитета КПК Шанхая. Большую часть своей карьеры работал на различных должностях в восточной провинции Чжэцзян, в которой Си Цзиньпин занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2002-2007 годах. Издание South China Morning Post называло Ли Цяна фаворитом в гонке за кресло премьера Госсовета КНР (главы правительства).Ли Си (66 лет) - член Компартии с 1982 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и главой парткома южной провинции Гуандун. Большую часть карьеры занимал различные посты в провинции в Ганьсу, расположенной на севере центральной части страны. В 2015-2017 годах занимал должность глава парткома КПК северо-восточной провинции Ляонин.Цай Ци (66 лет) - член Компартии с 1975 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и главой Пекинского горкома КПК, также, в частности, занимал должность главы оргкомитета XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. С 1999 по 2014 годы работал в провинции Чжэцзян.Дин Сюэсян (60 лет) - член Компартии с 1984 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и занимает пост начальника Канцелярии ЦК КПК. Большую часть карьеры проработал в Шанхае.В субботу стало известно, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Хань Чжэн, спикер парламента Ли Чжаньшу и председатель главного совещательного органа КНР Ван Ян, которые являлись членами ПК Политбюро 19-го созыва, в состав ЦК 20-го созыва не вошли и в марте 2023 года на парламентской сессии покинут свои государственные посты.
https://ria.ru/20221023/kitay-1826012338.html
https://ria.ru/20221023/tszinpin-1826006487.html
https://ria.ru/20221018/kitay-1824768855.html
чжэцзян
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Новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая
Семь человек вошли в новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, включая четырех новых членов, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая. Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи.
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в мире, си цзиньпин, ли кэцян, хань чжэн, чжэцзян, шанхай, китай
В мире, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Хань Чжэн, Чжэцзян, Шанхай, Китай
09:41 23.10.2022 (обновлено: 10:25 23.10.2022)
 
В новый состав ПК Политбюро КПК вошли семь человек

В новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Семь человек вошли в новый состав Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая, включая четырех новых членов, следует из решения, принятого на первом пленуме ЦК КПК 20-го созыва и распространенного в воскресенье Центральным телевидением Китая.
Завершившийся в субботу 20-й съезд КПК, который традиционно проходит раз в пять лет, избрал новый состав ЦК из 205 человек, в воскресенье они утвердили Политбюро из 24 человек и Постоянный комитет Политбюро из семи.
Депутаты в зале заседаний на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 08:19
В состав Политбюро Компартии Китая вошли 24 человека
Новый состав ПК Политбюро ЦК КПК, в которых входят наиболее влиятельные политики страны, выглядит следующим образом: действующий генеральный секретарь Си Цзиньпин, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин, глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян.
Сохранили свои места: Си Цзиньпин, Чжао Лэцзи, Ван Хунин.
Впервые вошли в состав ПК Политбюро: Ли Цян, Ли Си, Цай Ци, Дин Сюэсян.
Ли Цян (63 года) - член Компартии с 1983 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и занимает должность главы городского комитета КПК Шанхая. Большую часть своей карьеры работал на различных должностях в восточной провинции Чжэцзян, в которой Си Цзиньпин занимал пост секретаря провинциального комитета партии в 2002-2007 годах. Издание South China Morning Post называло Ли Цяна фаворитом в гонке за кресло премьера Госсовета КНР (главы правительства).
Мероприятие, посвященное представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 07:10
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок
Ли Си (66 лет) - член Компартии с 1982 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и главой парткома южной провинции Гуандун. Большую часть карьеры занимал различные посты в провинции в Ганьсу, расположенной на севере центральной части страны. В 2015-2017 годах занимал должность глава парткома КПК северо-восточной провинции Ляонин.
Цай Ци (66 лет) - член Компартии с 1975 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и главой Пекинского горкома КПК, также, в частности, занимал должность главы оргкомитета XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. С 1999 по 2014 годы работал в провинции Чжэцзян.
Дин Сюэсян (60 лет) - член Компартии с 1984 года, с 2017 года является членом Политбюро ЦК КПК и занимает пост начальника Канцелярии ЦК КПК. Большую часть карьеры проработал в Шанхае.
В субботу стало известно, что премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, вице-премьер Хань Чжэн, спикер парламента Ли Чжаньшу и председатель главного совещательного органа КНР Ван Ян, которые являлись членами ПК Политбюро 19-го созыва, в состав ЦК 20-го созыва не вошли и в марте 2023 года на парламентской сессии покинут свои государственные посты.
Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выступает на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 06:19
На съезде КПК намечаются большие изменения, чем ожидалось, пишет СМИ
 
В миреСи ЦзиньпинЛи КэцянХань ЧжэнЧжэцзянШанхайКитай
 
 
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