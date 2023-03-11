https://ria.ru/20230311/krym-1857201413.html
В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон
В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон - РИА Новости, 11.03.2023
В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму "эксклюзив в виде... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:26
2023-03-11T11:26
2023-03-11T11:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил подоляк
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму "эксклюзив в виде тюремной камеры", где он сполна ответит за свои угрозы устроить крымчанам "горячий сезон". Ранее Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". По его словам, Украина объяснит крымчанам, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом. По его словам, киевской власти, несмотря на всю их военную риторику и браваду, в Крыму ничего не светит. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857036461.html
https://ria.ru/20230306/krym-1856165388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, михаил подоляк, михаил шеремет, госдума рф, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Подоляк, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым
В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон
Депутат Госдумы Шеремет пообещал Подоляку в Крыму эксклюзив в виде тюремной камеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму "эксклюзив в виде тюремной камеры", где он сполна ответит за свои угрозы устроить крымчанам "горячий сезон".
Ранее Подоляк пригрозил
устроить в Крыму "горячий сезон". По его словам, Украина
объяснит крымчанам, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом.
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«
"Подоляка и подобной ему своре давно ждет в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, киевской власти, несмотря на всю их военную риторику и браваду, в Крыму ничего не светит.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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