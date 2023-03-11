https://ria.ru/20230311/krym-1857201413.html

В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон

В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон - РИА Новости, 11.03.2023

В Госдуме ответили на угрозы Подоляка устроить крымчанам горячий сезон

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму "эксклюзив в виде... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T11:26

2023-03-11T11:26

2023-03-11T11:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

михаил подоляк

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка ждет в Крыму "эксклюзив в виде тюремной камеры", где он сполна ответит за свои угрозы устроить крымчанам "горячий сезон". Ранее Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". По его словам, Украина объяснит крымчанам, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом. По его словам, киевской власти, несмотря на всю их военную риторику и браваду, в Крыму ничего не светит. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857036461.html

https://ria.ru/20230306/krym-1856165388.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, михаил подоляк, михаил шеремет, госдума рф, республика крым