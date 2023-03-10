https://ria.ru/20230310/ugroza-1857152522.html
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном - РИА Новости, 11.03.2023
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-10T22:15
2023-03-10T22:15
2023-03-11T03:33
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михаил подоляк
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в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову."Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким. <...> Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом", — утверждает политик.Он также сообщил о планах устроить "сезон свободы", который привлечет внимание стран с "нестабильными" политическими режимами. Киевские власти не раз говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. Так, Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.В Крыму такие попытки называли самоубийственными и предупреждали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина". Как неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Крым — неотъемлемая часть России.
https://ria.ru/20230310/krym-1856910388.html
https://ria.ru/20230228/krym-1854909267.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донбасс, Михаил Подоляк, Владимир Путин, ООН, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном
Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил устроить в Крыму горячий сезон