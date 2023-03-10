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Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 10.03.2023 (обновлено: 03:33 11.03.2023)
https://ria.ru/20230310/ugroza-1857152522.html
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном - РИА Новости, 11.03.2023
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-10T22:15
2023-03-11T03:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
донбасс
михаил подоляк
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову."Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким. &lt;...&gt; Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом", — утверждает политик.Он также сообщил о планах устроить "сезон свободы", который привлечет внимание стран с "нестабильными" политическими режимами. Киевские власти не раз говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. Так, Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.В Крыму такие попытки называли самоубийственными и предупреждали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина". Как неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Крым — неотъемлемая часть России.
https://ria.ru/20230310/krym-1856910388.html
https://ria.ru/20230228/krym-1854909267.html
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украина, россия, донбасс, михаил подоляк, владимир путин, оон, в мире, владимир зеленский, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донбасс, Михаил Подоляк, Владимир Путин, ООН, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном

Советник главы офиса Зеленского Подоляк пригрозил устроить в Крыму горячий сезон

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.
"Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким. <...> Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом", — утверждает политик.
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Глава Крыма рассказал о строительстве оборонительной линии
Вчера, 08:09
Он также сообщил о планах устроить "сезон свободы", который привлечет внимание стран с "нестабильными" политическими режимами.
Киевские власти не раз говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. Так, Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Жители Крыма рассказали американскому ТВ, что защитят свою землю от Украины
28 февраля, 17:18
В Крыму такие попытки называли самоубийственными и предупреждали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина". Как неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Крым — неотъемлемая часть России.
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Украина уже проиграла. У нее есть только один выход
5 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонбассМихаил ПодолякВладимир ПутинООНВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
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