https://ria.ru/20230310/ugroza-1857152522.html

Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном

Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном - РИА Новости, 11.03.2023

Советник главы офиса Зеленского пригрозил Крыму горячим сезоном

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-10T22:15

2023-03-10T22:15

2023-03-11T03:33

специальная военная операция на украине

украина

россия

донбасс

михаил подоляк

владимир путин

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_35c9e62c36261b51e8977a05e4702b4e.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову."Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким. <...> Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом", — утверждает политик.Он также сообщил о планах устроить "сезон свободы", который привлечет внимание стран с "нестабильными" политическими режимами. Киевские власти не раз говорили о планах начать наступательную операцию на Крым. Так, Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.В Крыму такие попытки называли самоубийственными и предупреждали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина". Как неоднократно подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Крым — неотъемлемая часть России.

https://ria.ru/20230310/krym-1856910388.html

https://ria.ru/20230228/krym-1854909267.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, донбасс, михаил подоляк, владимир путин, оон, в мире, владимир зеленский, дмитрий медведев