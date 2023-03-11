https://ria.ru/20230311/kitay-1857203116.html
В Пекине завершилась сессия главного совещательного органа Китая
В Пекине завершилась сессия главного совещательного органа Китая - РИА Новости, 11.03.2023
В Пекине завершилась сессия главного совещательного органа Китая
Первая сессия главного совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва - в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:59
2023-03-11T11:59
2023-03-11T11:59
в мире
китай
пекин
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Первая сессия главного совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва - в субботу официально завершила свою работу. На заключительном заседании сессии присутствовало все руководство Китая, включая председателя КНР Си Цзиньпина. Ежегодная сессия открылась 4 марта в Доме народных собраний в Пекине и длилась семь дней, за это время участники сессии рассмотрели доклад о работе постоянного комитета НПКСК за последние 5 лет и доклад о работе по внесению предложений, а также избрали председателя, заместителя председателя, главу секретариата и членов постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва. Председателем ВК НПКСК 14-го созыва был избран член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин, курирующий вопросы идеологии, пропаганды и организационной работы внутри партии. В состав НПКСК входят представители различных политических партий и общественных групп, деловых кругов и основных религиозных конфессий, а также деятели культуры. НПКСК не принимает законов, однако его члены на ежегодной сессии обсуждают ключевые вопросы развития страны, после чего передают свои предложения законодателям из Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
https://ria.ru/20230310/knr-1856903493.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей
В Пекине завершилась сессия главного совещательного органа Китая
Ежегодная сессия главного совещательного органа Китая завершила работу в Пекине
ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Первая сессия главного совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва - в субботу официально завершила свою работу.
На заключительном заседании сессии присутствовало все руководство Китая, включая председателя КНР Си Цзиньпина.
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Ежегодная сессия открылась 4 марта в Доме народных собраний в Пекине и длилась семь дней, за это время участники сессии рассмотрели доклад о работе постоянного комитета НПКСК за последние 5 лет и доклад о работе по внесению предложений, а также избрали председателя, заместителя председателя, главу секретариата и членов постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва.
Председателем ВК НПКСК 14-го созыва был избран член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин, курирующий вопросы идеологии, пропаганды и организационной работы внутри партии.
В состав НПКСК входят представители различных политических партий и общественных групп, деловых кругов и основных религиозных конфессий, а также деятели культуры. НПКСК не принимает законов, однако его члены на ежегодной сессии обсуждают ключевые вопросы развития страны, после чего передают свои предложения законодателям из Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
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