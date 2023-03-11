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Киев изымает у священников УПЦ иконы с царской семьей, заявил протоиерей

Киев изымает у священников УПЦ иконы с царской семьей, заявил протоиерей - РИА Новости, 11.03.2023

Киев изымает у священников УПЦ иконы с царской семьей, заявил протоиерей

Украинские силовики изымают у духовенства канонической Украинской православной церкви иконы семьи царственных мучеников, заявил настоятель Свято-Тихвинского... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:00

2023-03-11T16:00

2023-03-11T16:28

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские силовики изымают у духовенства канонической Украинской православной церкви иконы семьи царственных мучеников, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко в эфире телеканала "Россия 24"."Да, это правда, (изымают иконы семьи царственных мучеников. — Прим. ред.). Иконы, книжки, символику царского дома. Кто-то уничтожает, кто-то изымает, главное —фиксируется факт неблагонадежного священнослужителя", — сказал он.Членов последней царской семьи Романовых, их врача Евгения Боткина и трех слуг расстреляли в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В 1991 году специалисты вскрыли захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, с останками царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако РПЦ не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.

https://ria.ru/20230311/svyaschennik-1857224863.html

лисичанск

санкт-петербург

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

лисичанск, русская православная церковь, санкт-петербург, николай ii, луганская народная республика, украина, служба безопасности украины