https://ria.ru/20230311/grant-1857273155.html

Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда

Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда - РИА Новости, 11.03.2023

Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда

Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:57

2023-03-11T21:57

2023-03-11T21:57

общество

россия

дмитрий пучков ("гоблин")

денис мацуев

теодор курентзис

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), ему выделили более 19,2 миллиона рублей на программу "Вечерний излучатель", следует из информации на сайте фонда. Ранее в пресс-службе ПФКИ сообщили, что грантовую поддержку в нынешнем году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, общая сумма поддержки составит более 3,7 миллиарда рублей. Гранты получили также проекты с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Теодора Курентзиса. Согласно данным на сайте фонда, шоу "Вечерний излучатель" планируется направить на работу по защите российских культурных ценностей и "очищению от наносного негатива" национальной памяти и истории России. "Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", - говорится в сообщении. Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года проходила с 20 октября до 17 ноября 2022 года. Всего в фонд было подано 8793 заявки, прошли экспертизу и получили итоговую оценку 8467 проектов.

https://ria.ru/20220805/goblin-1807386364.html

https://ria.ru/20230227/blogery-1854649323.html

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общество, россия, дмитрий пучков ("гоблин"), денис мацуев, теодор курентзис