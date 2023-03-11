https://ria.ru/20230311/grant-1857273155.html
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда - РИА Новости, 11.03.2023
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда
Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:57
2023-03-11T21:57
2023-03-11T21:57
общество
россия
дмитрий пучков ("гоблин")
денис мацуев
теодор курентзис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22412/89/224128986_0:0:1827:1028_1920x0_80_0_0_2d0ca40dc87192f6de540a09bb091e2a.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), ему выделили более 19,2 миллиона рублей на программу "Вечерний излучатель", следует из информации на сайте фонда. Ранее в пресс-службе ПФКИ сообщили, что грантовую поддержку в нынешнем году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, общая сумма поддержки составит более 3,7 миллиарда рублей. Гранты получили также проекты с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Теодора Курентзиса. Согласно данным на сайте фонда, шоу "Вечерний излучатель" планируется направить на работу по защите российских культурных ценностей и "очищению от наносного негатива" национальной памяти и истории России. "Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", - говорится в сообщении. Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года проходила с 20 октября до 17 ноября 2022 года. Всего в фонд было подано 8793 заявки, прошли экспертизу и получили итоговую оценку 8467 проектов.
https://ria.ru/20220805/goblin-1807386364.html
https://ria.ru/20230227/blogery-1854649323.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22412/89/224128986_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_597e80e05803f315491af36f73f83a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий пучков ("гоблин"), денис мацуев, теодор курентзис
Общество, Россия, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Денис Мацуев, Теодор Курентзис
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда на сумму в 19,2 миллиона рублей