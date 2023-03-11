Рейтинг@Mail.ru
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/grant-1857273155.html
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда - РИА Новости, 11.03.2023
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда
Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:57
2023-03-11T21:57
общество
россия
дмитрий пучков ("гоблин")
денис мацуев
теодор курентзис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22412/89/224128986_0:0:1827:1028_1920x0_80_0_0_2d0ca40dc87192f6de540a09bb091e2a.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), ему выделили более 19,2 миллиона рублей на программу "Вечерний излучатель", следует из информации на сайте фонда. Ранее в пресс-службе ПФКИ сообщили, что грантовую поддержку в нынешнем году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, общая сумма поддержки составит более 3,7 миллиарда рублей. Гранты получили также проекты с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Теодора Курентзиса. Согласно данным на сайте фонда, шоу "Вечерний излучатель" планируется направить на работу по защите российских культурных ценностей и "очищению от наносного негатива" национальной памяти и истории России. "Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", - говорится в сообщении. Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года проходила с 20 октября до 17 ноября 2022 года. Всего в фонд было подано 8793 заявки, прошли экспертизу и получили итоговую оценку 8467 проектов.
https://ria.ru/20220805/goblin-1807386364.html
https://ria.ru/20230227/blogery-1854649323.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22412/89/224128986_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_597e80e05803f315491af36f73f83a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий пучков ("гоблин"), денис мацуев, теодор курентзис
Общество, Россия, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Денис Мацуев, Теодор Курентзис
Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда

Блогер Пучков получил грант от Президентского фонда на сумму в 19,2 миллиона рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДмитрий Пучков
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дмитрий Пучков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Блогер "Гоблин" (настоящее имя - Дмитрий Пучков) вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), ему выделили более 19,2 миллиона рублей на программу "Вечерний излучатель", следует из информации на сайте фонда.
Ранее в пресс-службе ПФКИ сообщили, что грантовую поддержку в нынешнем году получит 881 творческий проект из 83 регионов страны, общая сумма поддержки составит более 3,7 миллиарда рублей. Гранты получили также проекты с участием певца Shaman, пианиста Дениса Мацуева и дирижера Теодора Курентзиса.
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
РБК: Google объяснила блокировку YouTube-канала Пучкова
5 августа 2022, 06:00
Согласно данным на сайте фонда, шоу "Вечерний излучатель" планируется направить на работу по защите российских культурных ценностей и "очищению от наносного негатива" национальной памяти и истории России. "Проект будет формировать нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство", - говорится в сообщении.
Заявочная кампания на первый конкурс 2023 года проходила с 20 октября до 17 ноября 2022 года. Всего в фонд было подано 8793 заявки, прошли экспертизу и получили итоговую оценку 8467 проектов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Путин объявил благодарность блогерам Онуфриенко, Подоляке и Пучкову
27 февраля, 16:52
 
ОбществоРоссияДмитрий Пучков ("Гоблин")Денис МацуевТеодор Курентзис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала