https://ria.ru/20230311/gosduma-1857203772.html
Госдума заказала исследование о межнациональном согласии
Госдума заказала исследование о межнациональном согласии - РИА Новости, 11.03.2023
Госдума заказала исследование о межнациональном согласии
Госдума заказала исследование о межнациональном согласии в связи со спецоперацией и преодолением социально-экономических последствий санкционного давления,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T12:09
2023-03-11T12:09
2023-03-11T13:32
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
госдума рф
украина
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума заказала исследование о межнациональном согласии в связи со спецоперацией и преодолением социально-экономических последствий санкционного давления, тендер на исследование на данный момент размещен на сайте госзакупок. "В настоящее время ведется работа по обновлению и внесению поправок в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации с учетом новых вызовов межнациональному согласию в Российской Федерации, возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления", - говорится в техническом задании на выполнение исследования, размещенном на сайте. Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия, отмечается в сообщении. Начальная цена работ составляет 5 миллионов 40 тысяч рублей, сообщается на сайте. "Закупка исследований для нужд комитетов и фракций Думы проходит ежегодно. Эти исследования закупаются по их запросу, и потом они их применяют в законотворчестве", - рассказал РИА Новости о тендере источник в аппарате Госдумы.Исследование необходимо подготовить до 14 августа, говорится в сопроводительных материалах к документу.
https://ria.ru/20230311/kremniy-1856802002.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Госдума заказала исследование о межнациональном согласии
Госдума заказала исследование о межнациональном согласии из-за спецоперации на Украине