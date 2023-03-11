https://ria.ru/20230311/gosduma-1857203772.html

Госдума заказала исследование о межнациональном согласии

Госдума заказала исследование о межнациональном согласии - РИА Новости, 11.03.2023

Госдума заказала исследование о межнациональном согласии

Госдума заказала исследование о межнациональном согласии в связи со спецоперацией и преодолением социально-экономических последствий санкционного давления,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T12:09

2023-03-11T12:09

2023-03-11T13:32

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

госдума рф

украина

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума заказала исследование о межнациональном согласии в связи со спецоперацией и преодолением социально-экономических последствий санкционного давления, тендер на исследование на данный момент размещен на сайте госзакупок. "В настоящее время ведется работа по обновлению и внесению поправок в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации с учетом новых вызовов межнациональному согласию в Российской Федерации, возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления", - говорится в техническом задании на выполнение исследования, размещенном на сайте. Цель исследования - разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия, отмечается в сообщении. Начальная цена работ составляет 5 миллионов 40 тысяч рублей, сообщается на сайте. "Закупка исследований для нужд комитетов и фракций Думы проходит ежегодно. Эти исследования закупаются по их запросу, и потом они их применяют в законотворчестве", - рассказал РИА Новости о тендере источник в аппарате Госдумы.Исследование необходимо подготовить до 14 августа, говорится в сопроводительных материалах к документу.

https://ria.ru/20230311/kremniy-1856802002.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донбасс, госдума рф, украина, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции