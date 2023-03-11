https://ria.ru/20230311/generaly-1857174482.html

Чжана и Хэ назначили зампредседателя Центрального военного совета КНР

Чжана и Хэ назначили зампредседателя Центрального военного совета КНР - РИА Новости, 11.03.2023

Чжана и Хэ назначили зампредседателя Центрального военного совета КНР

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу утвердили назначение генералов Чжан Юся и Хэ Вэйдуна заместителями председателя... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T06:11

2023-03-11T06:11

2023-03-11T06:54

в мире

китай

тайвань

чжан юся

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 11 мар – РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в субботу утвердили назначение генералов Чжан Юся и Хэ Вэйдуна заместителями председателя Центрального военного совета КНР. Голосование состоялось в субботу утром на четвертом пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Кандидатуры Чжан Юся и Хэ Вэйдуна выдвинул председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, которого накануне переизбрали на эту должность на третий пятилетний срок. Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин. Чжан Юся и Хэ Выйдун по итогам XX Съезда КПК в октябре прошлого года были назначены заместителями Си Цзиньпина в Военном совете Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). Для 72-летнего генерала Чжан Юся это уже второй срок на должности заместителя председателя ЦВС, в то время как 65-летний генерал Хэ Вэйдун до октября 2022 года занимал должность командующего Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в задачу которой, в частности, входит командование восточным флангом вдоль морских границ с островом Тайвань.Депутаты парламента Китая также одобрили кандидатуры членов ЦВС, среди которых генерал Ли Шанфу (65 лет), который вероятнее всего займет пост министра обороны. При этом Ли Шанфу находится под санкциями США за приобретение российской военной техники. Этот факт, по мнению наблюдателей, может сделать довольно неловкими контакты США и Китая в военной сфере.В состав ЦВС также вошли глава Управления по политической работе ЦВС КНР адмирал Мяо Хуа (67 лет), секретарь Комиссии ЦВС КНР по проверке дисциплины Чжан Шэнминь (64 года) и начальник Объединенного штаба НОАК генерал Лю Чжэньли (58 лет).

https://ria.ru/20230310/kitay-1856923112.html

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в мире, китай, тайвань, чжан юся, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, народно-освободительная армия китая