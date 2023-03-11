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"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине
"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине
Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом, написал депутат Европейского парламента Мик Уоллес в Twitter. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:08
2023-03-11T15:08
2023-03-11T15:54
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом, написал депутат Европейского парламента Мик Уоллес в Twitter.Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
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В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Twitter, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине
Депутат Европарламента Уоллес обвинил НАТО в конфликте между Россией и Украиной