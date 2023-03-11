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"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 11.03.2023 (обновлено: 15:54 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/evroparlament-1857221528.html
"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине
"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине
Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом, написал депутат Европейского парламента Мик Уоллес в Twitter. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T15:08
2023-03-11T15:54
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
нато
twitter
евросоюз
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом, написал депутат Европейского парламента Мик Уоллес в Twitter.Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, twitter, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Twitter, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
"Что НАТО когда-либо делала для мира": в ЕП оценили роль альянса на Украине

Депутат Европарламента Уоллес обвинил НАТО в конфликте между Россией и Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом, написал депутат Европейского парламента Мик Уоллес в Twitter.
«

"Большая часть формулировок "Декларации о сотрудничестве ЕС — НАТО" расходится с реальностью. Альянс не стремится продвигать мир и безопасность — его расширение, вмешательство и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной — но ЕС отрицает это. Что НАТО когда-либо делала для мира?" — подчеркнул политик.

Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровНАТОTwitterЕвросоюз
 
 
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